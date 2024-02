Carolina Cruz revivió foto de su paso por los reinados, tenía 21 años

Carolina Cruz entró a una de las nuevas tendencias de Instagram y compartió una foto de su paso por los reinados de belleza. La presentadora participó en una plantilla que invita a los usuarios a mostrar una imagen de sus 21 años.



En la red social se han hecho populares las 'plantillas', una actividad que invita a miles de usuarios a participar en encuestas o compartir fotos y videos de diferentes momentos especiales. La presentadora y modelo vallecaucana decidió participar en una de ellas.

"Todos compartan. Una foto a tus 21", dice la plantilla, invitando a los millones de usuarios de la red social a compartir una foto en la que tengan 21 años. Carolina Cruz, la presentadora de 44 años, decidió participar con una importante imagen.

La vallecaucana compartió una foto de su paso por los reinados de belleza, camino que siguió muy joven y que la llevó a ser la virreina del Concurso Nacional de Belleza y a representar al país en el Miss Internacional. En la instantánea Carolina Cruz desfilaba en un traje de baño negro.

Carolina Cruz recordó su paso por los reinados - Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz en el Concurso Nacional de Belleza de 1999

Cabe mencionar que, en varias ocasiones, la presentadora ha señalado que entre los mejores momentos de su vida se encuentra su paso por el Concurso Nacional de Belleza de 1999, certamen en el que fue la representante del departamento del Valle del Cauca.

Publicidad

La famosa señaló en una anterior publicación en sus redes sociales que hacer parte del Reinado Nacional de Belleza 1999 y luego representar a Colombia en el Miss International 2000 celebrado en Tokio, Japón, fueron experiencias que le dejaron grandes aprendizajes.

En el reinado internacional, Carolina Cruz alcanzó a quedar entre las 15 finalistas. No trajo la corona al país, pero desde entonces su paso por la pasarela y belleza lograron abrirle paso como presentadora y empresaria en el país, incluso sin haber terminado sus estudios.



"No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros, pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos", aseguró la vallecaucana.