Papá de Shakira le hace especial petición a Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué tuvieron momentos de disputas y enojos en medio de su separación tras 12 años de relación. Sin embargo, recientemente parece que la expareja ha trabajado en una reconciliación que les permita tener una mejor comunicación y detrás de esto estaría William Mebarak, padre de la colombiana.

Como fue de conocimiento público, mientras en los estrados de Barcelona se llevaba a cabo la separación de Shakira y Piqué con una fuerte pelea por la custodia de sus hijos, el padre de la colombiana enfrentaba fuertes complicaciones de salud. El patriarca de 92 fue diagnosticado con hidrocefalia, sufrió algunas caídas en España y fue trasladado hasta Colombia para una cirugía.

Shakira tuvo que enfrentar una separación y la preocupación y cuidados de su padre al tiempo, situación que hizo que William Mebarak tomara una importante decisión buscando la tranquilidad de su hija. El papá de la cantante buscó comunicarse nuevamente con el hombre que fue su yerno por más de una década y es el padre de sus nietos.

Según conoció el diario El Nacional de Cataluña, William Mebarak habló con Piqué y le hizo una particular petición: que ambos dejaran atrás sus resentimientos y que, por el bien de sus hijos Milan y Sasha, encontraran la manera de tener una buena relación como padres.

El padre de Shakira les habría puesto como ejemplo su propio estilo de vida, recordando que él atravesó un divorcio de su primera esposa, con quien tuvo 10 hijos, para luego iniciar una relación con Nidia Ripoll, madre de la barranquillera. A pesar de su separación, William Mebarak siempre luchó por la unión familiar y el bienestar de todos sus hijos.