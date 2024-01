Shakira y Aleks Syntek se conocieron antes de ser famosos: "Tenía como 18 años"

Aleks Syntek es un músico mexicano que en la actualidad es muy querido por los televidentes colombianos por su papel como entrenador en La voz Kids , de Caracol Televisión. Recientemente el artista reveló que conoció a Shakira cuando la barranquillera era una artista emergente.

En diálogo con La Red , el cantante mexicano recordó algunas experiencias que ha tenido con artistas colombianos a lo largo de su carrera. Una de ellas, reveló, fue con una de las estrellas nacionales que más impacto internacional ha tenido en las últimas décadas: Shakira.

El mexicano de 54 años señaló que conoció a la colombiana en Argentina. "Para MTV Argentina hice un programa y un día me dijeron que había una chica nueva, está emergiendo y quiere salir al boliche, a la fiesta", empezó contando el cantante.

Aleks Syntek detalló en La Red que le pidieron que fuera el encargado de llevar de juerga a esta joven cantante y él accedió. "Entonces me la llevé de paseo, fuimos a una discoteca a bailar, regresamos y la dejé con sus papás en el hotel".

Agregó en ese momento que Shakira "estaba chiquitita, tendría como 18 años". Incluso agregó que construyeron una bonita amistad porque años después, cuando la colombiana fue a cantar en México, también se encontraron. "Nos fuimos a casa de un amigo a comer y así", recordó Aleks Syntek

Esta relación entre Aleks Syntek y Shakira genera la duda de por qué nunca han hecho música juntos, pregunta que el mexicano también respondió.

"Yo siempre le he dicho que hagamos música juntos, pero siento que ya lo que hace ella ahora no se parece a lo que hacía al principio y yo sí me quedé en esa onda pop/rock que me encanta", aseguró el intérprete de canciones como El ataque de las chicas cocodrilo.

También reveló que un día a México llegó un joven artista colombiano que le presentó su primer disco como solista. "Me dijo que quería que lo escuchara y se lo recibí. El disco me encantó y luego empecé a buscarlo, pero no lo encontré. Resulta que ese chavo se llama Juanes", aseguró.