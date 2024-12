Pautips tuvo emotivo gesto con su mamá: "Dar de regreso todo lo que luchó sola"

Paula Galindo, más conocida en redes sociales como Pautips, conmovió recientemente a sus casi ocho millones de seguidores de Instagram al mostrar los días que ha estado viviendo junto a su mamá en un espectacular viaje por el continente asiático.

La creadora de contenido bogotana ha compartido en sus diferentes perfiles de redes sociales el viaje que se embarcó hace varias semanas al continente asiático, acompañada de otras influenciadoras del mundo, pero en el que tuvo como importante compañía a su mamá.

Pautips lleva a su mamá a un viaje por Asia

En un video en el que ambas se están arreglando en el baño del hotel para un nuevo día recorriendo Tailandia, primer destino de su viaje, Pautips señala que es en la actualidad, a sus 30 años, que puede darse el lujo de agradecerle a su mamá por los cuidados que le dio cuando era niña.

"Y llega el día donde le puedes dar de regreso todo a tu mamá que luchó sola por ti", escribió Paula Galindo en el video.

La bogotana agregó en la descripción: "Por esas mamás que lo dan todo para sacarnos adelante ❤️‍🩹🙏🏻 Gracias mamá por ser mamá y papá al tiempo. ¿Te gustaría un viaje a solas con tu Mami?".

En los comentarios, los seguidores de Pautips aplaudieron a la influenciadora por tener ese detalle con su mamá. "Crecer te hacer darte cuenta que cada que puedas consentirlos hay que hacerlo, no son eternos", "Muchas no somos las princesas de papá, pero sí somos las guerreras de mamá", "Realmente eso no tiene precio", "Qué hermoso poder regalarle a tu mamá momentos lindos".

¿A dónde viajó Pautips con su mamá?

En sus redes sociales Pautips compartió cada detalle del viaje en el que se embarcó de la mano de Pandora, la marca de joyería. Incluso en sus videos mostró detalles del día en que fueron a la fábrica de la empresa, ubicada en Tailandia, para conocer cómo se crean desde cero cada una de las piezas.

En el viaje también estuvieron otras famosas colombianas como Andrea Tovar, Sofía Castro, Malexa León y Daniela Arango.

Después del recorrido por Tailandia, Pautips se quedó en el continente asiático con su mamá y se embarcó rumbo a un nuevo destino en ese mismo continente, Vietnam.

¿Quién es Pautips?

Pautips es una reconocida influenciadora bogotana con más de 10 años de trayectoria en la creación de contenido en las redes sociales. Inició su carrera con videos sobre maquillaje y tips de estudio, con el tiempo ha transformado su audiencia a un contenido enfocado al estilo de vida, ejercicio y espiritualidad.

