Pelea en Yo Me Llamo: imitadora de Shakira acusa a doble de Maluma de estafa

En la temporada de Yo Me Llamo en 2023 hubo dos participantes que, aunque no fueron los ganadores, se robaron la atención de los televidentes y se convirtieron en favoritos por su parecido con el artista original y talento. Se trató de los imitadores de Shakira y Maluma, quienes además construyeron una gran amistad a lo largo del concurso. Amistad que ahora está tambaleando.

Andrea Correa fue la chilena que imitó a la barranquillera, llegando a sorprender a la misma Shakira con su talento. Por su parte, el ocañero Klismann Moncada cautivó a muchos con su parecido con el cantante Maluma. Recientemente, los dos imitadores han vuelto a ser noticia, pero no por sus logros con sus personajes, sino por una disputa entre ambos por varios millones de pesos.

A través de una entrevista con La Red, Yo Me Llamo Shakira expuso lo que, según ella, considera el robo de un dinero que le entregó en total confianza a Yo Me Llamo Maluma para un proyecto que iban a realizar juntos, pero que nunca se dio. Por su parte, el imitador del paisa se defendió y aclaró cómo está pagando su dinero a la chilena.

¿Qué pasó entre Yo Me Llamo Shakira y Maluma?

Andrea Correa contó al programa que hace poco estuvo de paso por Colombia y se reencontró con Moncada. Entre sus conversaciones, ella le reveló que tenía una importante suma de dinero que quería invertir en algún negocio que le generara ganancias y él le aseguró que le tenía la solución. "Me dice que tiene un negocio y que tiene la manera de hacer crecer ese dinero. Que confíe en él".

La imitadora relató que le entregó 20 millones de pesos en efectivo a su colega, aunque en principio habían pactado que serían 40. Correa aseguró que "no pasó mucho tiempo desde que le entregué el dinero hasta que le dije 'prefiero salirme de esto'", según ella por sus dudas y porque le salió la oportunidad de irse para México, por lo que no quería dejar ese dinero en Colombia.

El negocio, según le explicó Kilsmann a Andrea, consistía en invertir el dinero en una plataforma digital que prometía rentabilidad diaria y entre más dinero, mayores ganancias. Pero cuando ella decide retirarse y le pide sus 20 millones de regreso al colombiano, dos semanas más tarde, este le empezó a poner excusas.

"Me empezó a decir como 'tengo problemas con mi cuenta, no puedo sacar, no puedo retirar, no puedo transferir, no puedo hacer nada'. Empezó a dejar de hablarme ... Entonces eran cosas muy raras y dije: 'algo muy malo está pasando'", señaló la imitadora. Agregó que, hasta ahora, su colega no le ha regresado ni un peso.

¿Qué responde Yo Me Llamo Maluma?

Ante las fuertes acusaciones de Yo Me Llamo Shakira, el imitador de Maluma se defendió en el mismo programa reconociendo que cometió un error con el dinero de su colega ante una emergencia familiar. "Mi madre estuvo delicada de salud y la verdad utilicé parte de ese dinero. En ese momento casi se me va mi madre y tuve la falla y, en medio del desespero, mandé una parte y dije: 'después miro cómo resuelvo'".

La parte restante, aseguró Klismann de Yo Me Llamo, la invirtió en la plataforma como había acordado. Desafortunadamente, esta vez el negocio no salió como esperaba y "el dinero se perdió". En ese momento empezó a tener la presión de la chilena, quien constantemente le escribía reclamándole que le devolviera su dinero.

Contrario a lo que dice Andrea Correa, Kilsmann Moncada aseguró que siempre le ha respondido a su colega cuando esta lo ha buscado preguntándole por el dinero y que tiene toda la intención de devolverle los 20 millones que ella le confió. "Lo único que le he pedido es tiempo, un poquito de paciencia", aseguró. De la misma forma, negó que no haya pagado nada a la chilena.

El colombiano mostró al programa las transferencias que ha hecho al mánager de la chilena en Colombia, ya que ella no tiene una cuenta bancaría en el país. Aunque no es todo el dinero, aseguró que esto demuestra su intención de regresarle su dinero a la cantante. "En efectivo se le devolvieron como 7 millones y después el he mandado millón y medio, otro millón y así. Yo le estoy dando la cara, le escribo, le mando plata, le pido que lleguemos a un acuerdo de pago y ella es la que no quiere, me tiene bloqueado de todas partes".

