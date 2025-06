Yo Me Llamo Kany García se enfrentó a los jurados: "Me arde la cara de la rabia"

En un nuevo capítulo de Yo Me Llamo un participante tuvo que abandonar la competencia luego de una difícil noche de eliminación. En este punto del juego, cada vez los jurados se ponen más exigentes con los imitadores, fijándose en detalles mínimos para lograr ver en los participantes al doble perfecto del artista que representan. A pesar de la presión, dos participantes fueron criticados y uno de ellos se enojó con los jurados.

Luego de algunos días de duras exigencias por parte de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, algunas alcanzadas con éxito y otras fallidas, los participantes en riesgo eran: Paquita la del Barrio, Pipe Peláez, Kany García, Raphael, Gloria Estefan y Ángela Aguilar, quienes habían tenido algunos errores en sus presentaciones anteriores. Al final de la noche, los jurados quedaron encantados con la mayoría de presentaciones, pero los imitadores de Pipe Peláez y Kany García fueron el bache de la jornada.

Yo Me Llamo Kany García se indignó con los jurados

Fue a Yo Me Llamo Kany García a la participante que peor le fue en la noche de eliminación, recibiendo críticas por parte de los tres jurados. Rey Ruiz fue el primero en hablarle, diciéndole que lo había hecho muy bien y que había interpretado la canción con gran talento, pero que lastimosamente no había encontrado en ella a Kany García, sino a una cantante original. Inmediatamente la participante empezó a hacer caras con las que daba a entender que no estaba de acuerdo con el jurado cubano.

Por su parte, Amparo Grisales y César Escola señalaron que sí escucharon el tono de Kany García en su presentación, pero le criticaron su atuendo y su energía. "Para una noche de eliminación, mi querida Kany, no es la ropa adecuada. Tienes que saber que en la noche de eliminación tiene uno que escoger su mejor pinta", dijo Grisales y el jurado argentino coincidió con ella. Escola agregó que había dado un paso atrás en su dominio del escenario, quedándose "pegada" a la base del micrófono.

Inmediatamente Yo Me Llamo Kany García tomó la palabra y quiso defender su interpretación. "Voy a defender mi tema a capa y espada, porque este es un tema en el que ella venía vestida así, en el video original está vestida así, sé que es una noche de eliminación y cometí el error de fijarme en el video original". Sin embargo, cuando llegó al camerino dejó clara su molestia a sus compañeros. "No tengo nada para decir, no quiero hablar. ¿Pueden creer que me criticaron el vestuario? Yo salí a comprar esto porque estaba en el video original. Me arde la cara de la rabia".

Ante sus errores, Yo Me Llamo Kany García y Pipe Peláez quedaron en riesgo y tuvieron que enfrentarse nuevamente en el escenario para defender su cupo en la competencia. Finalmente, fue la imitadora de la puertorriqueña la que abandonó el juego y el imitador colombiano recibió una nueva oportunidad. "Yo estoy muy agradecida con todos ustedes, esta es una oportunidad inmensa que se me presentó. Agradecida por todo lo que aprendí de ustedes como jurados y en la escuela, me voy con el corazón lleno de amor por todos ustedes y por mis compañeros, esto es para mí es un placer, haberlos conocido maestros".

Además, al final del programa se anunció que llega una nueva etapa al juego, pues los 12 imitadores que quedan en el juego pasarán a un 'Mano a mano' en el que el ganador se llevará 30 millones de pesos.

