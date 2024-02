Clara Chía le mandó la policía a Jordi Martin, pero este le ganó: "No me soporta"

Jordi Martin y Clara Chía se enfrentaron nuevamente ante la justicia española y, otra vez, el reportero venció a la joven catalana. Ahora, el paparazzi manifiesta estar cansado de la situación con la novia de Piqué y se plantea demandarla.

La situación, que sucedió hace una semana, se mantuvo en privado hasta que medios españoles confirmaron que Clara Chía nuevamente demandó a Jordi Martin. En las últimas horas, el mismo paparazzi confirmó los hechos.

Todo ocurrió el pasado 31 de enero, cuando Jordi Martin regresó a Barcelona y, para cumplir con su trabajo, se dirigió hasta las afueras de Kosmos, empresa de Gerard Piqué. El periodista aseguró que, tras unos minutos en una cafetería cercana, tres patrullas de policía llegaron al lugar.

Según reveló El Confidencial, Clara Chía se percató de la presencia de Jordi Martin a las afueras de la empresa de su pareja y decidió llamar a los Mossos d'Esquadra para denunciar, de nuevo, por acoso al periodista. La información fue confirmada por otros fotógrafos que también estaban en el lugar.

"Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. [Yo] acababa de llegar a la cafetería", dijo el colaborador en El Gordo y la Flaca.

Mientras los oficiales indagaban a Jordi Martin por su presencia en el lugar, dentro de Kosmos la novia de Piqué interponía una nueva demanda por acoso contra el periodista. Fuentes del medio español señalaron que a la joven de 24 años se le vio "muy alterada".

Por su parte, Martin detalló que "durante una hora estuve rodeado de policías, a quienes entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido aquello tenía que acabarse ya porque, si no, me estaban reteniendo irregularmente".

La situación desencadenó que ambos tuvieran que declarar el viernes 2 de febrero, día del cumpleaños de Piqué , ante la comisaría de los Mossos. Finalmente, el sábado 3 de febrero el juez tomó una decisión frente a la denuncia de Clara Chía, quien nuevamente quiso interponer una orden de alejamiento contra Martin.

"En cuanto a la petición de orden de alejamiento, sin perjuicio de lo que pueda acordar el juzgado competente, no concurren en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que justifiquen una medida cautelar", se expresó en la medida, rechazando la petición de Clara Chía.

Ante lo sucedido, Jordi Martin expresó su malestar. "No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira", aseguró y agregó que "estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero".

Parece que la demanda de Clara Chía ha sido encausada en otro juzgado de Barcelona, pero no se cree que la joven consiga su propósito de alejar a Martin de su vida.