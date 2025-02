¿Por qué Maluma abandonó su mansión y se fue a vivir en el campo?

Maluma ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al compartir diversas reflexiones y asegurar que tomó un cambio radical en su estilo de vida. Parece que el cantante paisa ha pasado por un momento de introspección justo después de cumplir 31 años y, desafortunadamente, tras el fallecimiento de su abuela .

¿Por qué Maluma cambió su estilo de vida?

Tras un tiempo alejado de sus redes sociales, Maluma reveló que realizó un retiro espiritual y que estuvo pasando días de reflexión alejado de todo. En medio de eso, según contó, entendió algunas cosas que estaban mal en su vida y decidió transformarse.

"La sociedad me estaba volviendo loco", aseguró el intérprete de 'Hawái' a sus más de 60 millones de Instagram y señaló que tras su viaje a Aspen, Estados Unidos, logró identificar cómo encontrar su verdadero camino. "Quería perseguir mi paz, llevaba tiempo trabajando para todo el mundo, pero no para mí".

El paisa aseguró que decidió realizar este viaje introspectivo "porque necesitaba sanar muchas cosas" y agregó que en medio del análisis que hizo a su vida descubrió que "estaba persiguiendo algo que no tenía sentido, ahora lo que quiero es mi felicidad y mi paz, no tengo prisa de nada. He encontrado un montón de respuestas, los que han pasado por esta metamorfosis me van a entender".

Maluma, cuyo nombre de pila en Juan Luis Londoño, resaltó que durante los años de su carrera artística ha perseguido un éxito que, al final, no lo ha llenado de felicidad o paz y que, al contrario, lo llevó a "tocar fondo". Por eso resaltó que "es el momento de concentrarme en mí, mi familia y lo que me hace bien a nivel espiritual".

A raíz de esta reflexión, el cantante anunció cambios radicales en su estilo de vida. Uno de los primeros fue dejar de lado su mansión y actualmente irse a vivir en el campo, donde continúa su camino de autoconocimiento.

¿Maluma abandonará la música?

Maluma ahora tiene su propia marca de ropa - Foto: @maluma

Ante sus recientes declaraciones, los seguidores de Maluma se preguntan si este cambio de vida alejará al artista de la industria musical. Sin embargo, el paisa de 31 años, aclaró que su camino musical seguirá creciendo y dando sorpresas.

"Eso no quiere decir que me voy a retirar o que voy a dejar de hacer música, o que mis sueños han parado. Es el momento para encontrar mi mejor versión", aseguró el colombiano.