Murió reconocida actriz colombiana que participó en ‘Don Chinche’, ‘Los Cuervos’ y más series

El mundo de la televisión colombiana está de luto tras conocerse la muerte de la actriz Socorro Ortega, una intérprete que dejó huella en varias de las producciones más recordadas de la pantalla nacional, entre ellas Don Chinche, Los Cuervos, El Virrey y La Mala Hierba. La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante el fin de semana por el también actor Víctor Hugo Morant y rápidamente generó reacciones de colegas, artistas y seguidores que destacaron su aporte a la industria audiovisual del país.



Al parecer, la actriz falleció el pasado 18 de septiembre de 2026. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, aunque la noticia provocó numerosas muestras de pesar entre quienes compartieron con ella en los escenarios, estudios de televisión y producciones que marcaron una época en Colombia. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Víctor Hugo Morant, quien trabajó junto a Ortega y expresó públicamente su tristeza por la partida de la artista. El mensaje rápidamente fue replicado por otras figuras del entretenimiento nacional y por televidentes que recordaron algunos de los personajes más representativos de su carrera.

La actriz que hizo parte de la época dorada de la televisión

Aunque participó en numerosas producciones, para muchos colombianos el rostro de Socorro Ortega quedó ligado para siempre a Don Chinche, la emblemática serie que se emitió entre 1982 y 1989 y que es considerada una de las producciones más importantes en la historia de la televisión nacional. Allí interpretó a "La Caleña", un personaje que logró ganarse el cariño del público y que todavía es recordado por quienes siguieron la serie durante los años ochenta.

La producción, creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo y protagonizada por Héctor Ulloa, retrataba situaciones cotidianas de los barrios populares de Bogotá, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. La participación de Ortega en este proyecto fue una de las más destacadas de su trayectoria artística. Sin embargo, su carrera fue mucho más amplia. Durante las décadas de 1980 y 1990 hizo parte de varias producciones que hoy son consideradas clásicos de la televisión colombiana. Entre los títulos que integran su hoja de vida aparecen Los Cuervos, El Camaleón, El Virrey, La Mala Hierba y ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, entre otras historias que ayudaron a consolidar su reconocimiento en el medio actoral.



Una trayectoria que fue más allá de la televisión

Además de sus trabajos en la pantalla chica, Ortega también desarrolló una carrera en el teatro y el cine. Su paso por las artes escénicas le permitió explorar distintos personajes y géneros narrativos, convirtiéndose en una actriz versátil dentro de una generación que contribuyó al crecimiento de la industria cultural colombiana.



La artista también participó en reconocidas producciones históricas como Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo, estrenada en 1984, así como en otras entregas de la misma franquicia, entre ellas Heroínas y Nariño. A lo largo de su carrera alternó proyectos dramáticos, históricos y de comedia, una característica que le permitió mantenerse vigente en diferentes formatos audiovisuales. Incluso, según recogen algunos reportes, durante una etapa de su vida viajó a Barcelona, España, con el propósito de fortalecer su formación artística y ampliar su experiencia profesional en el exterior.



ÁNGELA URREA PARRA

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