Murió reconocido actor colombiano, recordado por Romina Poderosa, Las Villamizar y más producciones

El mundo de la televisión colombiana está de luto por la muerte de José Oriol Hernández, actor, publicista, escritor y realizador audiovisual que desarrolló una trayectoria en diferentes producciones de televisión y cine.

La noticia fue confirmada por la agencia de casting Siloé Casting, que publicó en sus redes sociales varias fotografías del artista junto con un mensaje de despedida.



“Te recordaremos siempre por tu talento y tu enorme dedicación a tu trabajo. Q. E. P. D. José Oriol Hernández”, escribió la agencia al informar sobre el fallecimiento. Por ahora, no se conocen las causas de la muerte de José Oriol Hernández, por lo que tampoco han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió su deceso.

José Oriol Hernández estuvo en ‘Romina Poderosa’ y ‘Las Villamizar’

El actor hizo parte de diferentes producciones de la televisión colombiana. Entre ellas se encuentran ‘Romina Poderosa’ y ‘Las Villamizar’, dos producciones de Caracol Televisión.

En ‘Romina Poderosa’, Hernández interpretó a un reportero interesado en investigar la muerte de una deportista, personaje que tuvo participación en algunos de los acontecimientos relacionados con la historia de la protagonista.

La producción estuvo protagonizada por Juanita Molina, quien interpretó a Romina, junto a David Palacio y Zharick León.

Hernández también participó en ‘Las Villamizar’, novela ambientada en el siglo XIX en la que interpretó a uno de los personajes que se enfrentaban a las tres hermanas protagonistas.

En esta producción compartió escena con actrices como María José Vargas, quien interpretó a Carolina Villamizar, y otros reconocidos intérpretes de la televisión nacional.

Una trayectoria que también pasó por el cine y la realización audiovisual

Además de su trabajo como actor, José Oriol Hernández desarrolló otras facetas dentro de la industria audiovisual. Su trayectoria incluyó labores como realizador audiovisual, además de sus trabajos como publicista y escritor.

El intérprete también participó en proyectos cinematográficos y cortometrajes, ampliando su experiencia más allá de las producciones televisivas.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores, colegas y personas que compartieron con él en diferentes proyectos utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar su trabajo.

Algunas de las reacciones destacaron su trayectoria artística y su dedicación a la actuación, mientras que otros usuarios compartieron mensajes de despedida y expresaron su tristeza por la noticia.

Por ahora, se espera que familiares o personas cercanas al actor entreguen más información sobre su fallecimiento. La causa de muerte permanece sin confirmar públicamente.

María Paula Rodríguez Rozo

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