¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford?

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, que falleció este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales. La oficina del forense del condado de Los Ángeles informó que Gerber murió el domingo mientras se encontraba en el citado centro, aunque no especificó las causas del fallecimientos a falta de conocer el resultado de la autopsia.

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El representante de Crawford confirmó la noticia y declaró a la CNN que la familia pedía "privacidad durante este momento tan difícil y doloroso". Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.



También desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren y participó en campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega mientras aparecía en revistas como "GQ Style" y "The New York Times Style Magazine", recuerda la CNN.



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En los últimos años, Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas. En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida".

Impulsó su propia iniciativa, "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida "A Sense of Home" —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—, según informó DNA Model Management.

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El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico. "Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversas formas últimamente", dijo en el video, que posteriormente fue eliminado. "No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación ahora" explica CNN.

A principios de este mes, Kaia también habló sobre los problemas de adicción de su hermano en el artículo de portada de la revista "Vogue" en su edición de Estados Unidos. "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel", dijo. EFE

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