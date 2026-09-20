Lina Tejeiro anunció el nacimiento de su hijo y compartió la primera foto junto a él

La actriz Lina Tejeiro anunció el nacimiento de su bebé a través de una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía desde el hospital en la que aparece con su hijo en brazos. La intérprete presentó oficialmente al pequeño Gael con un breve y emotivo mensaje.“Bienvenido amor de mi vida. GAEL”, escribió Tejeiro junto a la publicación, en la que también aparece la fecha del 16 de septiembre de 2026, correspondiente al nacimiento de su hijo.

La imagen muestra a la actriz sentada en una camilla del hospital y usando gafas mientras sostiene a su bebé. Con esta fotografía, Tejeiro hizo público uno de los momentos más importantes de su vida personal y presentó a su bebé ante sus seguidores. El anuncio rápidamente generó reacciones en redes sociales. Diferentes personalidades y figuras dejaron mensajes de felicitación para la actriz, mientras que sus seguidores también acompañaron la publicación con mensajes dirigidos a la mamá.

Lina Tejeiro anunció su embarazo en abril

La llegada de Gael se produce varios meses después de que Lina Tejeiro confirmara públicamente que estaba embarazada. El anuncio lo realizó el 30 de abril de 2026, cuando compartió un video con el que reveló la noticia a sus seguidores.



En aquella publicación, la actriz habló sobre su deseo de convertirse en madre y sobre los cambios que implicaba para ella comenzar esta nueva etapa.



“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, escribió en ese momento.

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Tejeiro también expresó que uno de sus principales propósitos durante el embarazo era transmitirle tranquilidad y amor a su bebé.

“No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida”, manifestó la actriz en el video con el que confirmó su embarazo.

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Durante los meses siguientes, la intérprete compartió con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, entre ellos postales en las que mostró el crecimiento de su barriga y detalles relacionados con la preparación para recibir a su bebé, incluido el proceso del cuarto de Gael.

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