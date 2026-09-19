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Shakira regresó por todo lo alto a España con 12 conciertos: "La cara con la que me fuí"

La residencia de conciertos de Shakira en Madrid, España, arrancó en la noche del 18 de septiembre con todos los éxitos del 'Las mujeres ya no lloran'.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Shakira en Madrid
Foto: BorjaBHojas

"Madrid, esta noche somos uno", expresó Shakira sobre el escenario del estadio que lleva su nombre en España en medio del primero de sus 12 conciertos anunciados en España. La residencia de la barranquillera en el país europeo con su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' marcó no solo un hito en su carrera musical, sino también el regreso de la cantante al país en el que vivió por más de una década y del que salió tras su separación.

La artista colombiana salió de España junto a sus hijos en 2023 para establecerse en Miami, Estados Unidos. Tras algunos años de reconstrucción emocional y musical, Shakira se reencontró con su público europeo con una de las giras más exitosas de una artista latina a nivel mundial.

Así fue el primer concierto de Shakira en Madrid

Emocionada por regresar a la ciudad y reencontrarse con una audiencia que la ha acompañado durante tantos años, la superestrella mundial habló desde el corazón sobre todo lo que ha vivido y sobre la fuerza que encuentra en su público. Sobre el escenario del estadio Shakira, la barranquillera expresó no solo el agradecimiento que siente por los fanáticos que siempre la han apoyado en esa parte del mundo, sino que también recordó lo difícil que fue para ella abandonar ese país.

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"Bienvenidos a nuestra residencia europea. Yo no puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño. Todos me dicen: 'Shaki, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste'", señaló la colombiana. También resaltó que "han ocurrido muchas cosas en mi vida desde la última vez que los vi, así que tenerlos aquí esta noche no saben o feliz que me hace. Es una prueba de cuánto amor y de cuánto cariño me han dado durante todos estos años".

Shakira en Madrid
Foto: BorjaBHojas

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Miles de fanáticos gritaron al unísono al escuchar las palabras de Shakira, quien interpretó para ellos los éxitos de su más reciente 'album 'Las mujeres ya no lloran', pero también los sorprendió con interpretaciones de sus éxitos anteriores. El espectáculo ha destacado desde su primer show por su desarrollo técnico y escenografía, dedicando especial detalle a las luces, animaciones, vestuario y coreografías a lo largo de cada canción.

"Esta noche les voy a dar todo lo mejor de mí, todo, todo lo que tengo es para ustedes”, aseguró la colombiana a la multitud reunida en el estadio Shakira, en el que además se dedicaron hectáreas a la representación cultural colombiana a través del realismo mágico de Macondo. “No hay nada definitivamente como cuando una loba se reencuentra con su manada de Madrid”, dijo Shakira ante un público que recibió sus palabras con enorme entusiasmo.

En otro de los momentos más emotivos, la artista reflexionó sobre los últimos años y sobre las caídas que, aseguró, también pueden convertirse en una oportunidad para levantarse más fuertes: “Lo importante es que nosotras, cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más resilientes, un poquito más fuertes”.

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La residencia de Shakira en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, según el calendario publicado por el gigante de los eventos Live Nation, su promotora en España. Sin embargo, por el momento no hay anunciada ninguna otra fecha del espectáculo en Europa. Shakira llevaba sin actuar en España desde 2018, unos años antes de su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, anunciada en 2022.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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