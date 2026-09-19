Cazzu acusa a Nodal de silenciarla legalmente: "Los ataques han empeorado"

Cazzu y Nodal vuelven a estar en el centro del debate internacional. La expareja y padre de Inti enfrentan una nueva polémica luego de que en México se difundieran rumores de una supuesta acción legal con la que Christian Nodal estaría intentando frenar la popular 'Ley Cazzu'. Al respecto, la argentina reaccionó y señaló sentirse "silenciada" por su ex.



Cazzu asegura que Nodal la está silenciando

A través de su cuenta oficial de X, la cantante argentina cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, aseguró que fue silenciada por el equipo legal de su expareja y padre de su hija. "Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere".

La mujer de 32 años resaltó que a lo largo de los últimos años, luego de su separación del mexicano, se ha visto obligada a cumplir con los "caprichos" de Nodal en cuestiones relacionadas con su hija, pero no con su crianza. "Hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan", detalló la argentina.

Cazzu aseguró que la realidad de su maternidad sigue siendo la que años atrás dio a conocer a través de entrevistas y denuncias, pero que ahora se mantiene en silencio no por gusto, sino por imposición. "Los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar. Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mi me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse".



Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

Publicidad

¿Qué es la 'Ley Cazzu' y qué hizo Nodal para frenarla?

Las declaraciones de Cazzu llegaron luego de que el periodista de entretenimiento Javier Ceriani revelara en su espacio digital que, aparentemente, Nodal buscó frenar la 'Ley Cazzu' a través de su equipo legal.

Para entender la situación, la 'Ley Cazzu' es una iniciativa legislativa y social promovida en México con la que se busca facilitar los permisos de viaje, pasaportes y trámites esenciales para menores de edad cuando uno de los progenitores está ausente, es deudor alimentario o incumple sus responsabilidades parentales. Se le ha dado el nombre de la cantante argentina ante sus denuncias previas por los problemas que ha enfrentado a la hora de querer viajar con su hija por los frenos que le pone el mexicano.

Publicidad

Ante las declaraciones de Ceriani, Nodal respondió a través de un comunicado de su equipo de trabajo en el que resaltaron que no están en contra de la iniciativa, sino del uso de su historia para promoverla. "Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada 'Ley Cazzu'. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños", se lee en el comunicado.

Indicaron que sí es cierto que se ha llevado un proceso en contra de que la iniciativa utilice hechos ocurridos con la hija del mexicano y la argentina. "El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla" e insistieron en que "esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor".

Concluyeron su pronunciamiento recalcando que "no existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co