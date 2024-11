Protagonista de Full House fue diagnosticado con cáncer en etapa 3

Dave Coulier, uno de los actores protagonistas de la serie Full House, comunicó recientemente que le diagnosticaron cáncer en una etapa avanzada. El actor de 65 años detalló que todo inició con una gripa que tuvo hace un mes.

La revelación llegó en medio del programa Today, al que Coulier fue invitado. Según el actor, hace un mes tuvo un resfriado, pero algo en particular llamó su atención y lo hizo consultar a médicos especializados.

"Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador", aseguró el famoso, quien contó que consultó a los médicos porque sus ganglios linfáticos, ubicados en el cuello y axilas, se inflamaron bastante mientras estuvo enfermo.

¿Qué tipo de cáncer tiene Dave Coulier?

La estrella de Full House señaló que, además de la inflamación de sus ganglios linfáticos, semanas después notó también un bulto del tamaño de una pelota de golf en la ingle. Tras varios exámenes y consultar a varios especialistas, el diagnóstico fue linfoma no Hodgkin en etapa 3, un tipo de cáncer de sangre.

"Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin y se llama célula B y es muy agresivo'. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago porque nunca te pasa a ti. Siempre escuchas que le pasa a otra persona", aseguró en el programa.

Tras enterarse del resultado, el actor decidió empezar todos los procedimientos que los médicos le sugirieran. En este tipo de cáncer en específico, el paciente debe someterse a una muestra de la médula ósea, un procedimiento bastante doloroso pero que es clave para saber la gravedad de la enfermedad.

Por fortuna, en el caso de Coulier, la prueba resultó negativa. Él explicó en el programa que, "en ese momento, mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo al rango del 90%. Así que ese fue un gran día".

"Me estoy tomando esto como un viaje y si puedo ayudar a alguien que me esté viendo le diría: 'Hazte todos tus exámenes', porque para mí el diagnóstico temprano es todo".

¿Quién es Dave Coulier?

Dave Coulier interpretó a Joey Gladstone en la famosa serie norteamericana Full House, en la que el protagonista enviuda y debe hacerse cargo de sus hijas, por lo que sus dos mejores amigos se convierten en su apoyo en la crianza de estas pequeñas, una labor nada fácil.

Otra estrella de ese show, Bob Saget, falleció en enero de 2022. Lo hallaron sin vida en la habitación del hotel donde se hospedaba, en Orlando Florida. "No hubo drogas ni alcohol involucrados", dijeron autoridades, que revelaron las causas de su deceso.