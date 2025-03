Protagonistas de Padres e Hijos estaban de pelea en las grabaciones: "No le hablé por año y medio"

Padres e Hijos fue una producción de Caracol Televisión que marcó a varias generaciones de colombianos. Durante las grabaciones de las 17 temporadas de la serie, los protagonistas Haydée Ramírez y Luis Eduardo Motoa tuvieron algunos conflictos.

Así lo contó en una entrevista la reconocida actriz, quien le dio vida a Gabriela Sánchez en la producción, en la que ella y Motoa (Carlos Alberto) eran esposos. Ramírez aseguró que no todo fueron risas durante las grabaciones y que tuvieron sus diferencias.

¿Qué pasó entre los protagonistas de Padres e Hijos?

Haydée Ramírez recordó su paso por la famosa telenovela colombiana y señaló que, durante la mayor parte del tiempo, ella y Luis Eduardo Motoa tuvieron una gran relación como colegas y amigos. Su buena relación hacía mucho más fácil que le dieran vida a la pareja que fue muy querida por los televidentes.

Sin embargo, la relación entre ellos cambió el día que Motoa se negó a hacerle un favor a Ramírez. "Luis Eduardo y yo tuvimos una relación muy cercana durante esos 10 años, pero tuvimos también un distanciamiento porque yo le pedí un favor, que me cubriera porque yo tenía que hacer un viaje y él me dijo que no".

Según el relato de la actriz, la negativa de su colega y amigo la hizo enojar bastante. El orgullo de Haydée Ramírez hizo que le dejara de hablar por mucho tiempo a Motoa. "Le dejé de hablar como año y medio".

La actriz destacó que ambos, como grandes profesionales, lograban manejar sus escenas como esposos a la perfección y debido a que eran los protagonistas de la historia tenían mucho trabajo juntos. Pero cuando las cámaras dejaban de grabar, ella no le dirigía la palabra y él tampoco intentaba reconciliarse con ella.

¿Cómo se reconciliaron los protagonistas de Padres e Hijos?

Finalmente, luego de año y medio, fue Luis Eduardo Motoa el que tomó la iniciativa de arreglar las cosas con su compañera. Haydée recordó que un día el actor se le acercó cuando no estaban grabando y le sugirió que dejaran el orgullo ambos.

"Me dijo: 'oiga, ¿no me va a hablar más? Ya, Haydée, ya suficiente, venga'", señaló la actriz de Padres e Hijos y aseguró que eso fue suficiente para retomar su amistad con el actor.

