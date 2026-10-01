Un año de Vive Claro: ¿cuáles han sido los conciertos más destacados y los que vienen?

El panorama de los espectáculos en vivo en Bogotá tuvo una transformación definitiva con la llegada de Vive Claro Distrito Cultural, un nuevo espacio para la música en vivo de talla internacionl. A un año de su apertura, este complejo no solo logró posicionarse como la casa de las giras internacionales más ambiciosas, sino que ha redefinido el impacto económico, turístico y cultural de la industria del entretenimiento en Colombia.



En cuestión de 12 meses, en este recinto se han vivido grandes noches de rock, pop global y ritmos urbanos. El escenario ha sido testigo de momentos memorables para miles de fanáticos de la música.



Los conciertos que han hecho vibrar al Vive Claro

Durante sus primer año de funcionamiento, más de 50 artistas han dejado su huella sobre la tarima del escenario bogotano. Sin embargo, cinco producciones en particular se consagraron como hitos de asistencia y producción:

Green Day: La banda liderada por Billie Joe Armstrong inauguró el recinto con múltiples dudas y expectativas. Finalmente, la agrupación entregó un concierto demoledor, repasando sus grandes himnos del punk rock y encendiendo la energía de un público intergeneracional que llenó el lugar. Guns N' Roses: Con Axl Rose y Slash al frente, la legendaria agrupación estadounidense ofreció un viaje de más de tres horas repleto de solos de guitarra icónicos y clásicos del hard rock a una Bogotá que, una vez más, se rindió a sus pies. Linkin Park: El retorno de la agrupación, ahora con la voz de Emily Armstrong, estuvo cargado de emoción y una producción técnica que retumbó en cada rincón del distrito, reafirmando la vigencia de su repertorio en la capital. My Chemical Romance: Marcando uno de los debuts más esperados por los amantes del rock alternativo y la cultura emo en Bogotá, su presentación se convirtió en un show teatral e inolvidable que saldó una deuda de años que la banda liderada por Gerard Way tenía con el público colombiano. Shakira: El orgullo nacional brilló con luz propia. La artista barranquillera desplegó un espectáculo pop de talla mundial, con coreografías imponentes y un repertorio lleno de éxitos que unió a fanáticos locales e internacionales. Además, este show que hizo parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' fue el único en contar con la interpretación de uno de los temas de la cantante junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

A esta selecta lista de espectáculos memorables se suman otras noches multitudinarias protagonizadas por nombres como Imagine Dragons, Ed Sheeran, Kendrick Lamar y el paisa Blessd.



Lo que viene: una cartelera de infarto para 2026 y 2027

Para su segundo año, los grandes eventos en el recinto bogotano no se detienen y durante los próximos meses. Entre los shows más esperados en la oferta programada figuran:



Romeo Santos & Prince Royce: (2 de octubre de 2026) .

. Iron Maiden ( Run for Your Lives Tour ): (11 de octubre de 2026) .

. Los Fabulosos Cadillacs & 2 Minutos: (17 de octubre de 2026) .

. Silvana Estrada: (20 de noviembre de 2026) .

. Maná ( Vivir Sin Aire Tour ): (28 de noviembre de 2026) .

. Daniel Caesar ( Son of Spergy Tour ): (29 de noviembre de 2026) .

. Slayer & Kreator ( Reign in Blood ): (5 de diciembre de 2026) .

. TIMO ( Canto Pa No Llorar Tour ): (20 de febrero de 2027) .

. Slipknot ((sic)est Stadium Tour): (2027).

Cifras y sostenibilidad

Más allá de las luces y el aplauso del público, el balance de este primer año revela que Vive Claro Distrito Cultural opera como un verdadero motor socioeconómico para la región. De acuerdo con el reciente reporte entregado por el complejo, más de 300.000 personas han asistido a sus eventos, registrando que más de 250 fanáticos han adquirido entradas para al menos cinco espectáculos diferentes. El turismo ha sido un pilar fundamental: más del 25% de los asistentes provinieron de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que el 8% llegó desde el exterior, destacándose visitantes de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.

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En términos de impacto financiero y laboral, el ecosistema del venue ha generado:



Más de 36.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

directos, indirectos e inducidos. Más de $34.000 millones de pesos en impuestos aportados.

aportados. Más de $82.000 millones de pesos asociados al derrame económico del turismo.

La operación logística detrás de cada show moviliza a cerca de 620 personas únicamente en la oferta gastronómica y de bebidas, espacio en el que se han consumido más de 131.000 cervezas, 76.000 botellas de agua y 50.000 hamburguesas.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co