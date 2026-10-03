Nadie, la leyenda del punk colombiano cumple tres décadas de resistencia y regresa a Rock al Parque

Tres décadas de historia, líricas contestatarias y una discografía que ha dejado una marca imborrable en el punk y el rock alternativo de Colombia respaldan el camino de Nadie, una agrupación fundada en 1995 en Medellín. La banda ha sido una voz crítica frente a las realidades sociales y políticas del país, transitando de manera independiente por escenarios nacionales e internacionales.



Hoy, tras haber celebrado sus 30 años de conformación y reencontrarse con los escenarios luego de una pausa estratégica de varios años, la banda atraviesa una etapa de renovación creativa. En esta oportunidad, Nadie regresa a la capital colombiana para formar parte del cartel conmemorativo de los 30 años de Rock al Parque en el escenario Eco de 6:05 p. m. a 6:55 p. m. el sábado 10 de octubre.

Esta será su cuarta participación en el festival gratuito más grande del país, un escenario que no pisaban desde inicios de los años 2009 y ahora el grupo se reencontrará con el público bogotano para ofrecer un espectáculo recargado de energía, donde sonarán no solo sus clásicos históricos, sino también dos adelantos exclusivos de lo que será su próximo trabajo de estudio.

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En diálogo con Noticias Caracol, Julián Velásquez repasa el legado de la agrupación, la conexión con las nuevas generaciones, el valor de la sincronicidad en la composición y lo que significa llevar la bandera del rock independiente tras 30 años de carrera.



Entrevista con Julián Velásquez (Nadie)

¿Qué representa para Nadie ser parte del cartel conmemorativo de los 30 años de Rock al Parque?

Julián Velásquez: Una gratitud muy grande. Nosotros también cumplimos 30 años de historia el año pasado, así que es muy grato compartir estas tres décadas de trabajo, lucha y esfuerzo tanto del festival como de la banda. Es un gusto participar en el evento de rock and roll más grande de Colombia, que cuenta con un montaje tremendo. Siempre es un honor estar en Rock al Parque.



Ustedes se presentaron en varias de las ediciones de los años 2000. ¿Qué propuesta traen a este festival dos décadas después?

J.V.: Principalmente, madurez. Todo trabajo de décadas adquiere una solidez especial. En el festival vamos a compartir dos canciones nuevas del álbum que estamos componiendo y que esperamos prelanzar entre enero y febrero del próximo año. Han cambiado muchas cosas: el sonido de las guitarras, el bajo, la ejecución y la puesta en escena. Viene un Nadie oxigenado y recargado tras dos años de haber retomado con fuerza los escenarios.



La banda nació en un contexto social muy distinto. ¿Qué realidades siguen motivando las letras contestatarias de la agrupación en la actualidad?

J.V.: Quienes escribimos letras conscientes en este país sentimos que hoy toman más fuerza por la situación que vivimos. En el fondo no ha cambiado mucho a nivel judicial, legislativo o político, pero sí ha cambiado la conciencia de la gente. Nos siguen indignando las mismas dinámicas y otras más que se han sumado por cuenta de un modelo excluyente. Seguimos diciendo lo que pensamos; no vamos a cambiar el mundo solos, pero aportamos letra a letra a una conciencia que le hace frente a la desidia.



Bogotá suele caracterizarse por una escena punk y rock muy establecida. ¿Cómo ha sido desarrollar esta propuesta desde Medellín?

J.V.: Todos los caminos son difíciles, no hay un género o una ubicación geográfica que garantice el éxito. Obviamente hay músicas comerciales que tienen salidas más viables, pero en todos los géneros hay gente que se queda en el camino. Hacer rock o punk en Medellín ha sido un reto, igual que en Bogotá o en cualquier lugar. Todo depende de lo que el artista pueda hacer con el talento que tiene y de la postura con la que asuma su entrega a la música.



'Carne Trémula' es uno de los álbumes más emblemáticos del rock nacional. ¿Cómo analizan esa producción en la actualidad?

J.V.: Nos puso la vara muy alta. Para mucha gente es nuestro mejor disco y el reto actual es superarlo. Sin dárnoslo a entender en su momento, sembramos una semilla muy alta en cuanto a sonido y producción dentro del punk colombiano, considerando que fue un trabajo grabado prácticamente en una habitación, sin grandes estudios de por medio. Hace poco, al escuchar la reedición en vinilo que sacamos con un sello de Bogotá, sentí una gran nostalgia y emoción al recordar cómo lo hicimos y ver el impacto que tuvo.



¿Cómo ha sido el respaldo del público capitalino a lo largo de estos años?

J.V.: Bogotá siempre nos ha recibido con un cariño enorme. Desde las primeras tiendas a las que fui a dejar discos en la calle 19, pasando por los compañeros de estudio, hasta los organizadores de eventos y el público en general. Nos quieren y nos apoyan un montón; Bogotá es prácticamente nuestra segunda casa.



Este nuevo álbum en el que trabajan, ¿qué número representa en su catálogo?

J.V.: Como trabajo de larga duración es el quinto álbum, y dentro de todo el catálogo general viene siendo la séptima producción discográfica de la banda.



En una industria actual que exige lanzamientos continuos de sencillos, ¿por qué una banda con 30 años presenta discos con varios años de diferencia?

J.V.: La frecuencia de los lanzamientos es relativa y depende de las vivencias de quien compone. En mi caso, que compongo letra y música en Nadie, viví etapas como un viaje de ocho años a Argentina donde la banda estuvo pausada. Antes de eso llevábamos un promedio de un disco cada dos o tres años. El arte no se rige por la prisa; la inspiración influye y los momentos personales determinan cuándo la producción necesita salir. Estamos en el punto justo donde queremos expresar lo que sentimos.



¿Qué identidad sonora y lírica tendrá esta nueva producción discográfica?

J.V.: Tendrá una fusión musical distinta porque incorporaremos ritmos latinoamericanos como la salsa, el tango, el bossa nova y el candombe uruguayo, aprendidos durante mi estancia en Argentina, pero manteniendo nuestra esencia. En cuanto a las letras, serán aún más directas, viscerales y sinceras. Es un momento de la vida en el que se requiere hablar de frente y sin rodeos.



¿Cómo perciben el acercamiento de las nuevas generaciones a la música de Nadie?

J.V.: Es un fenómeno muy bacano. Recientemente en Medellín tocamos en el festival Rockatón en el teatro Carlos Vieco y vimos a muchísimos jóvenes cantando las canciones. Hay un público histórico que nos conoció hace dos décadas por canales como Mucha Música o Musinet, pero los jóvenes de hoy están llegando por el voz a voz, porque escuchaban a sus padres o tíos poner a la banda en la casa o en los bares. Se construyó un piso sólido que sigue transmitiéndose de generación en generación.



Con toda su experiencia, ¿qué consejo le daría a las bandas jóvenes que debutan en escenarios masivos como Rock al Parque?

J.V.: Paciencia, perseverancia y, sobre todo, saber detenerse. Hoy en día nos han enfrascado en una dinámica del "no pare", pero en el arte hay que aprender a hacer pausas. Para mí, haber parado ocho años fue fundamental para oxigenar la propuesta y absorber nuevos elementos. El artista es un ser humano con familia, sueños y cambios; detenerse para encontrarse con uno mismo es vital para que la creación siga siendo real y contundente.



¿De dónde surgió el nombre Nadie y cuándo sintieron que Nadie dejó de ser "nadie" en la escena nacional?

J.V.: El nombre surgió de manera espontánea en un ensayo por iniciativa de Jorge Ramírez, uno de los cofundadores de la banda y quien también estuvo en Coffee Makers. Y me di cuenta del impacto real que habíamos tenido al regresar de Argentina y ver cómo el público mantenía viva la música. Fuimos una de las bandas pioneras del punk en Colombia en realizar videoclips con factura audiovisual y distribuirlos masivamente por canales regionales y nacionales, lo cual fue clave para consolidar nuestra presencia.



¿Qué experiencia esperan dejar en el público que asistirá a su presentación en el festival?

J.V.: Queremos que se lleven la imagen de una banda madura, propositiva, contundente y muy real en el escenario. Somos tres músicos haciendo rock and roll de manera sincera. Además, contaremos con un punto de venta oficial donde el público podrá adquirir mercancía exclusiva, como el vinilo doble grabado en vivo, prendas, gorras y accesorios.



Finalmente, ¿cuáles son los siguientes pasos de Nadie tras este show en Bogotá?

J.V.: Estaremos en los festivales Samber City en Medellín y Samber Playa en Moñitos, Córdoba, además del Festival 120 Días de Sodoma en Armenia este 5 de noviembre. Hacia fin de año entraremos a la preproducción del nuevo álbum, del cual queremos lanzar adelantos audiovisuales. También lanzaremos la edición en vinilo de 'Verdades y Mentiras' y continuaremos organizando nuestro catálogo para plataformas digitales.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co