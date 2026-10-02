Actriz Halle Berry: juez emite orden de restricción tras supuesta agresión a su hijo de 12 años

Un nuevo y dramático capítulo sacude la vida de la actriz Halle Berry. En medio de un tenso litigio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, un juez ha emitido una orden de alejamiento temporal que restringe de forma inmediata las visitas de la actriz a su hijo Maceo, de 12 años, tras una denuncia por presunto abuso físico presentada por su exmarido, el actor francés Olivier Martínez. La representación legal de Berry desmiente categóricamente las imputaciones tachándolas de engañosas.



¿Qué se sabe sobre los hechos que causaron denuncia contra Halle Berry?

Según los documentos judiciales presentados por la parte demandante, los hechos habrían tenido lugar la noche del pasado 26 de septiembre en la residencia de la actriz. En su escrito legal, Olivier Martínez afirma que el conflicto se inició sobre las 8:30 p. m., cuando el menor se encontraba en su dormitorio utilizando unas gafas de realidad virtual. Al pedirle Berry que interrumpiera el juego, el niño le solicitó que le permitiera terminar la partida, lo que desencadenó una acalorada discusión que derivó en agresión física contra el menor.

El expediente recoge que, presuntamente, la actriz saltó sobre su hijo, lo sujetó del cuello y comenzó a asfixiarlo, mientras le gritaba: "¡¿Quién manda ahora?!". De acuerdo con el testimonio de Martínez, el menor logró zafarse y comenzó a pedir auxilio a gritos, momento en el que Van Hunt, músico y pareja actual de Berry, ingresó en la habitación. El estado de pánico del menor quedó reflejado en una llamada de tan solo 27 segundos que realizó a su padre y los mensajes de texto que le envió. En una de las capturas presentadas ante la corte, el menor escribió: "¿Estás aquí? Por favor, ven".

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A la llegada de Martínez, el niño abandonó la vivienda acompañado por Van Hunt, quien portaba unas bolsas con la ropa del menor. Asimismo, Martínez sostiene que no se trata de un hecho aislado, alegando que han existido otros episodios de agresión física, abuso verbal y maltrato emocional en años recientes. Documentos de la demanda indican además que la mañana siguiente al incidente, Berry habría escrito a Martínez expresando: "Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también", aunque más tarde recriminó la intervención de su exesposo señalando: "¡Esto está mal, Olivier! ¡Soy su madre...!".



Por su parte, la abogada de la actriz, Marina Beck, ha rechazado rotundamente cada una de las alegaciones. En un comunicado oficial, la letrada afirmó que la presentación judicial es "enteramente infundada y deliberadamente engañosa". Beck contraatacó señalando que Martínez cuenta con un historial documentado de comportamiento errático, posesivo y violento, recordando que existen resoluciones judiciales previas donde el actor fue sancionado por incumplir órdenes de la corte e interferir en la educación y apoyo terapéutico del menor.



Ante la gravedad de las imputaciones recabadas, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra Halle Berry. Las disposiciones estipuladas por la autoridad judicial establecen lo siguiente:



Suspensión de la custodia compartida e itinerario restringido: Se suspende temporalmente el esquema de tenencia compartida al 50 % que mantenía la expareja. Bajo la orden vigente, la actriz únicamente podrá visitar a su hijo los días lunes, martes, sábados y domingos, en un horario estrictamente acotado entre las 10:00 y las 20:00 horas. Condiciones de las visitas: A solicitud de la parte demandante, la orden dispone que Berry no debe encontrarse bajo los efectos del alcohol ni de otras sustancias durante las jornadas de convivencia con el menor. Petición de custodia exclusiva: Olivier Martínez ha formalizado el pedido para obtener la custodia legal y física exclusiva de Maceo, aduciendo que el menor se encuentra traumatizado y teme permanecer en el hogar de la actriz.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co