Sale a la luz canción inédita con Yeison Jiménez que grabó antes de su muerte: "Bandido Retirado"

La publicación de canciones póstumas de Yeison Jiménez sigue dando muestra del arduo trabajo que hizo el cantante de música popular en vida. El artista Nico Hernández publicó una canción inédita que realizó con su colega y motivó comentarios sentimentales de los fanáticos que notaron guiños en homenaje al artista, al mismo tiempo que continúan lamentando la pérdida del hijo de Manzanares.



Diez meses después de que Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo más cercano protagonizaran un fatal accidente aéreo en Paipa, Boyacá, Nico Hernández publicó este trabajo. El video musical fue reconocido por muchos como un gran homenaje que incluyó imágenes del artista. Se trata de “Bandido Retirado”, una producción que grabaron en 2025.

A mediados de septiembre de este año, Nico Hernández le anunció con mucha emoción a sus seguidores que saldría la canción. “Para mí desde hace años grabar con el maestro Yeison era un sueño! Llevo en el alma esa tarde del 17 de Julio de 2025 cuando el maestro me escribió que tenía tiempo de grabar, que nos viéramos en 5ta estudio en Bogotá. ¡Fue una sesión espectacular! Aprendí mucho de su talento, su humildad, su carisma y su energía tan brutal”, dijo el artista en sus redes.

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En su publicación también detalló que “Bandido Retirado” fue una canción escrita por el propio Jiménez. “Él aprobó todos los arreglos musicales y estaba feliz con el resultado”, detalló. Lleno de agradecimiento, Hernández prometió que querrá, cantará y promocionará la producción que hoy comparte con El Aventurero, tal como hubiera querido: “con toda y con el corazón”.



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A vísperas de que la canción viera finalmente la luz, Nico Hernández (exparticipante de La Voz Kids Colombia) compartió videos que fueron grabados durante la producción del sencillo. “¡Gracias por las enseñanzas, por los consejos, por tu buena energía siempre y por nuestra canción! Llevo este momento en el corazón para toda la vida… Así fue el ambiente mientras grabamos… ¡Alegría y risas!”, contó en una de las publicaciones.

¿Cómo es la letra de la canción “Bandido Retirado”, escrita por Yeison Jiménez?

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Qué pena parceros

Los tenía olvidados

Y no es por ustedes

Es que hace tiempo estoy alejado

Un culito nuevo

Me tiene enredado

Se me ve en la cara

Y en los ojitos enamorado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra

Ya hasta me cansé

Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

Yeison Jiménez

Dicelo Nico Hernández

Papi, nos ajuiciaron

Con el corazón

Si invitan a planes

Que por favor se acaben temprano

No quiero problemas

Con el amor que me está esperando

El fin de semana ya no me llamen

Que ando ocupado

Que si estoy con ella

No me pregunten por el pasado

Digan lo que quieran

Ya estoy a su lado

Orgullosamente soy un bandido

Ya retirado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra

Ya hasta me cansé

Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

Qué pena parceros

Los tenía olvidados

Y no es por ustedes

Es que hace tiempo estoy alejado

Estoy viviendo todo lo que un día soñé

De los amigos y la farra

Ya hasta me cansé

Sé que no me creen

Lo que está pasando

Pero este bandido que conocieron

Se ha retirado

Desde Colombia

Con el corazón

Sé que no me creen

Lo que está pasando

El aventurero que conocieron

Se ha enamorado