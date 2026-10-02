Sale a la luz canción inédita con Yeison Jiménez que grabó antes de su muerte: "Bandido Retirado"

La publicación de canciones póstumas de Yeison Jiménez sigue dando muestra del arduo trabajo que hizo el cantante de música popular en vida. El artista Nico Hernández publicó una canción inédita que realizó con su colega y motivó comentarios sentimentales de los fanáticos que notaron guiños en homenaje al artista, al mismo tiempo que continúan lamentando la pérdida del hijo de Manzanares.
Diez meses después de que Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo más cercano protagonizaran un fatal accidente aéreo en Paipa, Boyacá, Nico Hernández publicó este trabajo. El video musical fue reconocido por muchos como un gran homenaje que incluyó imágenes del artista. Se trata de “Bandido Retirado”, una producción que grabaron en 2025.
A mediados de septiembre de este año, Nico Hernández le anunció con mucha emoción a sus seguidores que saldría la canción. “Para mí desde hace años grabar con el maestro Yeison era un sueño! Llevo en el alma esa tarde del 17 de Julio de 2025 cuando el maestro me escribió que tenía tiempo de grabar, que nos viéramos en 5ta estudio en Bogotá. ¡Fue una sesión espectacular! Aprendí mucho de su talento, su humildad, su carisma y su energía tan brutal”, dijo el artista en sus redes.
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En su publicación también detalló que “Bandido Retirado” fue una canción escrita por el propio Jiménez. “Él aprobó todos los arreglos musicales y estaba feliz con el resultado”, detalló. Lleno de agradecimiento, Hernández prometió que querrá, cantará y promocionará la producción que hoy comparte con El Aventurero, tal como hubiera querido: “con toda y con el corazón”.
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A vísperas de que la canción viera finalmente la luz, Nico Hernández (exparticipante de La Voz Kids Colombia) compartió videos que fueron grabados durante la producción del sencillo. “¡Gracias por las enseñanzas, por los consejos, por tu buena energía siempre y por nuestra canción! Llevo este momento en el corazón para toda la vida… Así fue el ambiente mientras grabamos… ¡Alegría y risas!”, contó en una de las publicaciones.
¿Cómo es la letra de la canción “Bandido Retirado”, escrita por Yeison Jiménez?
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Qué pena parceros
Los tenía olvidados
Y no es por ustedes
Es que hace tiempo estoy alejado
Un culito nuevo
Me tiene enredado
Se me ve en la cara
Y en los ojitos enamorado
Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra
Ya hasta me cansé
Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado
Yeison Jiménez
Dicelo Nico Hernández
Papi, nos ajuiciaron
Con el corazón
Si invitan a planes
Que por favor se acaben temprano
No quiero problemas
Con el amor que me está esperando
El fin de semana ya no me llamen
Que ando ocupado
Que si estoy con ella
No me pregunten por el pasado
Digan lo que quieran
Ya estoy a su lado
Orgullosamente soy un bandido
Ya retirado
Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra
Ya hasta me cansé
Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado
Qué pena parceros
Los tenía olvidados
Y no es por ustedes
Es que hace tiempo estoy alejado
Estoy viviendo todo lo que un día soñé
De los amigos y la farra
Ya hasta me cansé
Sé que no me creen
Lo que está pasando
Pero este bandido que conocieron
Se ha retirado
Desde Colombia
Con el corazón
Sé que no me creen
Lo que está pasando
El aventurero que conocieron
Se ha enamorado