Shakira gana curioso nuevo premio en medio de su gira de conciertos y no es por su música

En medio del arrollador éxito de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la superestrella colombiana Shakira suma un nuevo e importante logro a su carrera, pero esta vez fuera de los escenarios musicales. En esta ocasión la barranquillera logró un reconocimiento que está relacionado con algo que también la ha representado por años y que hace parte de su identidad: su cabello.



¿Qué premio se ganó Shakira gracias a su cabello?

Su marca de cuidado del cabello ha sido galardonada oficialmente con el Beacon Award 2026 de Beauty Independent a la Mejor Presentación (Best Packaging). Este reconocimiento es considerado una de las principales distinciones independientes dentro de la industria cosmética global y evalúa la creatividad, innovación e impacto de las marcas que están marcando nuevos estándares. En el caso de Ísima, el premio reconoce de manera específica el concepto visual, la intencionalidad y el cuidado puesto en la identidad y el diseño del empaque de sus productos.

Este galardón internacional llega cuando la marca apenas cumple un año de trayectoria tras su debut oficial el 16 de junio de 2025. Sin embargo, no es la primera vez que la propuesta de Shakira impresiona a la crítica especializada. En su primer año de vida, la marca de cuidado capilar ingresó a la prestigiosa lista NB100 de NewBeauty 2025 por combinar herencia cultural e innovación clínica.



La historia personal de Shakira detrás de su marca de productos para el cabello

Detrás del éxito comercial e industrial de esta marca de productos existe una historia profundamente personal. Shakira, quien se desempeña como fundadora y directora de comunidad de la empresa, ha expresado en repetidas ocasiones que su melena ha sido un elemento central de su propia vida. "Una gran parte de mi identidad siempre ha sido mi cabello", ha señalado la artista.

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No obstante, mantener su icónica imagen ha implicado una batalla constante contra el daño extremo provocado por decoloraciones, tintes (desde el negro hasta el rojo y el rubio), planchas y tenazas. Durante el evento de lanzamiento de la marca, la barranquillera compartió una confesión que conmovió a los asistentes: “Si me dieran una moneda por cada vez que salí llorando del salón de belleza porque alguien quemó mi cabello, sería millonaria”.



Shakira explicó que pasó décadas probando incontables productos que prometían reparar la fibra capilar, pero ninguno funcionaba. La razón, según concluyó, es que la mayoría de las fórmulas del mercado estaban formuladas para cabellos lisos o "perfectos", ignorando las verdaderas necesidades de melenas complejas, rebeldes y con múltiples texturas. Cansada de no hallar soluciones reales, decidió crear su propia marca.



El proceso de desarrollo fue riguroso y exigente. La propia cantante admitió entre risas que fue "un dolor de cabeza" para los formuladores, devolviendo las muestras una y otra vez hasta conseguir la textura, el aroma y la eficacia exacta que buscaba. Además, el proyecto fue diseñado con un fuerte enfoque inclusivo, inspirándose directamente en la diversidad de rizos, porosidades y patrones del cabello latinoamericano.



Los 8 productos estrella de la colección debut

Todos los productos cuentan con fórmulas veganas, ingredientes limpios y envases sostenibles, además de contar con las certificaciones internacionales de Leaping Bunny y The Vegan Society. Ísima consta de ocho productos de alto impacto, caracterizados por sus nombres lúdicos y su rigor científico:



Súperbomba: Mascarilla peptídica de triple reparación. Riquísima: Champú hidratante. Suavísima: Acondicionador hidratante. Delicia: Aceite reparador para el cabello. Reset: Champú aclarante. Iconic: Sérum densificante para el cuero cabelludo. All In: Acondicionador sin enjuague. Los rizos no mienten: Perfeccionador de rizos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co