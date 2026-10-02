De Medellín al Simón Bolívar: Margarita Siempre Viva debuta en los 30 años de Rock al Parque

Con una década de trayectoria a sus espaldas, Margarita Siempre Viva se prepara para dar uno de los pasos más significativos de su carrera musical; la agrupación paisa, referente del sonido alternativo e independiente de Medellín, participará por primera vez en el marco del histórico festival Rock al Parque en su edición número 30. Su llegada al evento público más emblemático de la capital colombiana no solo simboliza la consolidación de su proyecto, sino el cumplimiento de un sueño gestado desde sus inicios.



La cita con el público capitalino tendrá lugar en un nuevo espacio dispuesto dentro del Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde la banda se presentará como parte de una propuesta impulsada en alianza con BBC. Ubicados en un horario estratégico hacia el cierre de la tarde del domingo 11 de octubre (5:35 p.m . a 6:20 p. m.), los músicos ofrecerán una puesta en escena que combinará sus temas clásicos con sus lanzamientos más recientes, apoyados por un cuidado diseño de luces desarrollado a lo largo de varios años.

Para Margarita Siempre Viva, actuar en Bogotá representa un reencuentro con el escenario que impulsó su crecimiento profesional. Desde sus primeras visitas, la capital se convirtió en su principal plaza receptora, un refugio donde sus líricas sobre la melancolía juvenil, la nostalgia y la esperanza hallaron un eco inmediato. Hoy, tras consolidar una discografía que abarca álbumes como 'El principio' y nuevos sencillos promocionales, proyectan su mirada hacia la celebración de sus diez años de conformación.

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En conversación con Noticias Caracol, Cristian Sánchez, vocalista y compositor de la agrupación, reflexiona sobre el significado de este hito, el camino recorrido desde sus días escolares, la evolución de su discurso musical y lo que el público puede esperar de su presentación en Simón Bolívar.



Entrevista con Cristian Sánchez (Margarita Siempre Viva)

¿Qué siente Margarita Siempre Viva al formar parte de esta edición número 30 de Rock al Parque? Cristian Sánchez: Principalmente es un honor. Para nosotros es la primera vez en el festival y, comparándonos con muchas bandas de larga trayectoria en el país, tenemos relativamente poca experiencia. Aunque hemos tocado en grandes festivales, este era uno con el que soñábamos porque no había sido fácil llegar ni recibir la invitación. Genera mucha emoción, orgullo y responsabilidad hacer parte de este cartel en sus 30 años.



Además, les asignaron un horario clave al terminar la tarde... C.S.: Es un horario muy bueno, justo cuando la gente está llegando y decidiendo qué quiere ver. Estamos muy emocionados y esperamos entregar un show que esté a la altura de esa tarima y de esa franja horaria.



¿Cómo ha sido la relación histórica de la banda con el público bogotano? C.S.: Bogotá es casi nuestra primera casa; es donde la audiencia de Margarita más se desarrolla y donde más personas nos escuchan. Siempre nos alegra volver a la capital, entregar nuestra música y sentir cómo la gente vibra con esta propuesta que llevamos desde Medellín.

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¿Han asistido anteriormente a Rock al Parque como espectadores? C.S.: Estuve en la edición de 2019, cuando se presentaron Fito Páez y Juanes. Lo disfrutamos muchísimo y nos quedamos hasta el final. Fue emocionante ver cómo la logística y la organización de un festival público en Bogotá pueden dar ejemplo, demostrando que los eventos gratuitos pueden ser masivos, seguros y contar con excelentes tarimas.

¿Cómo se concretó la invitación para presentarse este año? C.S.: Cumplimos 10 años de conformación y el próximo año se cumplen 10 años de nuestro primer disco. Estábamos buscando opciones para celebrarlo y conversando con varias entidades. De repente, junto a BBC, llegó la invitación formal para tocar en una nueva carpa dentro del Simón Bolívar, en el marco de Rock al Parque. Quedamos muy sorprendidos porque no pensábamos que fuera a darse este año; estábamos haciendo gestiones para el próximo, pero lo asumimos con mucha responsabilidad.

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Si tuviera que elegir una canción para que el público se prepare para el show, ¿cuál sería? C.S.: 'Ahora nada es imposible'. Más allá de ser una favorita, la escribí pensando en que a veces uno sueña muchas cosas y, por estar concentrado en el futuro, no se da cuenta de que los sueños se hacen realidad en el presente. Esa canción me recuerda que lo que alguna vez pareció imposible puede concretarse antes de lo pensado, y que hay que saber agradecer el trabajo de cada año.

¿Cómo evalúa estos 10 años de trayectoria de la banda? C.S.: Ha sido una montaña rusa. Hacer rock alternativo desde Medellín no es el camino más fácil, pero ha sido muy bonito ver cómo se ha construido una escena independiente que hoy está en el mapa. Al principio la banda no era tan aceptada localmente, pero al ir a Bogotá por primera vez, los shows se llenaron y la gente ya se sabía las canciones. En este tiempo hemos disfrutado crear la música que nos gusta y hemos asumido la responsabilidad de saber qué mensaje transmitirle a la juventud.

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¿En qué momento discográfico o promocional los encuentra esta presentación? C.S.: A finales del año pasado lanzamos el disco 'El principio' y lo hemos promocionado durante este año. Además, lanzamos sencillos como 'Perdidos en el tiempo' y 'A la deriva'. Queremos presentar un par de temas más antes de lanzar el próximo año el álbum conmemorativo de los 10 años.

¿Qué emociones o temáticas exploran en su repertorio actual? C.S.: En un principio abordamos mucho la melancolía adolescente y la nostalgia. Con el tiempo, hemos evolucionado hacia el amor romántico, el cuidado, la felicidad y la esperanza. Buscamos transformar esa melancolía inicial en sensaciones más bonitas para el público.

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¿Qué ha permitido que el grupo se mantenga unido durante una década? C.S.: Nos conocemos desde el colegio. Antes de la música, somos amigos y compañeros de vida. Convivir más allá del oficio crea vínculos difíciles de deteriorar. Como en cualquier relación, hay discusiones, pero la comunicación asertiva y esa amistad previa nos han mantenido firmes y con la visión de seguir juntos por 20 o 30 años más.

¿Qué propuesta técnica y musical presenciarán los asistentes en el parque? C.S.: Llevamos un repertorio muy variado, que recorre desde nuestras primeras canciones hasta las más recientes. Además, contamos con un show de luces estructurado durante años para que resulte atractivo visualmente, tanto para nuestros seguidores de siempre como para quienes se acerquen a conocernos.

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¿Qué agrupaciones del cartel de este año le interesa ver como asistente? C.S.: Me llama la atención la diversidad del cartel. Estaré atento a Mon Laferte, que se presenta el mismo día, así como a Rata Blanca, Los Bipolares y Los Elefantes. Me alegra ver una amplia representación de bandas nacionales contemporáneas ocupando estos espacios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co