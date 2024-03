¿Quién es Laura Maré, la hija de Jorge Alfredo Vargas que pasó por La Voz Kids?

En medio de la etapa de rescates de La Voz Kids, una invitada especial estuvo acompañando a los participantes para darles consejos sobre cómo sobrepasar los nervios de sus presentaciones. Se trata de Laura Maré, una artista bogotana que, además, es la hija de los periodistas Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín.



La cantante Laura Maré estuvo junto a los niños del programa y les reveló lo que hace para calmarse justo antes de alguna presentación. "Cuando tengo muchos nervios, cierro los ojos un segundo", dijo.

La joven, hija del periodista de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, además les contó a los menores que ella decidió apostar todo por su carrera musical estando un poco más grande que ellos, cuando ya estaba en la universidad. "Estaba estudiando Derecho y Ciencias Políticas, pero siempre me iba al mar, que era el único lugar en donde no me daba pena cantar con el amor más importante de mi vida: con mi abuela", manifestó.

Laura Maré agregó que de su amor por el mar es que nació su nombre artístico y que, aunque su abuela ya no está con ella físicamente, "siempre va a estar en el corazón" y en sus canciones.

Además la cantante subió al diamante de La Voz para interpretar su canción No pasa nada, en la que transmite que luego de un corazón roto la vida sigue y se puede salir de "la tusa". Recibió muchos aplausos y halagos por parte de Andrés Cepeda, Greeicy y Aleks Syntek.



"No saben cuantas veces soñé con este momento y no puedo creer que se hizo realidad en frente de semejantes jurados y cantando una de mis canciones. Gracias La Voz Kids Colombia por llenar nuestro país de sueños y por cumplir el de mi niña interior", señaló la cantante.



Laura Maré además es compositora y la mayoría de sus canciones llevan los nombres de sus amigas, pues las escribió inspirada en las historias de amor y desamor de quienes la rodean.

En su perfil de Spotify, con más de 76.000 oyentes mensuales, la artista bogotana registra siete sencillos y un EP llamado Amores prestados (Pt. 1). Actualmente, Laura Maré está trabajando en su segundo álbum Amores prestados (Pt. 2), hecho con historias de sus seguidores en redes sociales.