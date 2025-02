¿Quién es Trevor Noah, el cómico que insultó a Shakira y a Colombia en los Premios Grammy?

En la noche del domingo 2 de febrero se celebró la gala #67 de los Premios Grammy , donde la cantante colombiana Shakira ganó su cuarto galardón por la canción Las mujeres ya no lloran. Sin embargo, Colombia no solo fue protagonista por la victoria de la barranquillera, sino por un comentario que ha sido calificado como insultante por parte de Trevor Noah , el comediante que presentó el evento musical.

El cómico, en medio del show, presentó a la cantante colombiana con unas palabras que se han considerado xenófobas, tras una crisis diplomática que hubo entre Colombia y Estados Unidos. "¡Shakira está en la casa, gente! Lo único que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría", dijo Trevor Noah, cuya manifestación ha causado críticas.

Muchos usuarios de redes sociales se refirieron a lo dicho por el comediante: "Así que los Grammy empiezan con un insulto a Colombia", "¿Es enserio? ¿Eso te parece gracioso?", "Si yo fuera Shakira, le hubiese gritado a Trevor Noah", "Un chiste de mal gusto para una de las mayores artistas pop".

Trevor Noah es migrante en Estados Unidos

Trevor Noah es un comediante, escritor, productor y presentador de televisión sudafricano. Nació el 20 de febrero de 1984 en Johannesburgo, Sudáfrica. Su madre es de ascendencia Xhosa, un grupo étnico sudafricano, y su padre es de origen suizo-alemán. Durante el apartheid, una política de Estado racista en Sudáfrica, su relación "interracial" era ilegal.

Bajo el régimen del apartheid, la mamá de Trevor Noah fue registrada como una mujer negra, mientras que su padre fue catalogado como un hombre blanco. Las relaciones sexuales y matrimonios "interraciales" no fueron legalizados hasta la Ley de Inmoralidad, creada de 1985, un año después del nacimiento del comediante. La madre de Noah fue encarcelada y multada por el Gobierno de Sudáfrica.

Noah comenzó su carrera en la comedia en Sudáfrica y rápidamente ganó popularidad. En 2014, se convirtió en el corresponsal internacional principal de The Daily Show y, en 2015, reemplazó a Jon Stewart como el presentador del programa. Durante su tiempo en The Daily Show, Noah ganó dos premios Emmy y fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, en 2018.

Además de su trabajo en televisión, Noah publicó un libro autobiográfico titulado "Born a Crime", en 2016, que se convirtió en un éxito en ventas. También ha sido anfitrión de los Premios Grammy, en cinco oportunidades.

So the Grammys already start out with an insult to Colombia when Trevor Noah mentions Shakira.🤦🏻‍♂️🙄 #Grammys2025 pic.twitter.com/iKw2YQkOBC — Capitan ColOmbia-USA 🇨🇴🇺🇸 (@CapitanColombia) February 3, 2025

Ganadores en los Grammy

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 67ª edición anual de los premios Grammy, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Beyoncé, con su apuesta country "Cowboy Carter", se llevó el gramófono al Álbum del año, el más importante de los premios concedidos por la Academia de la Grabación, en tanto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco de sus siete nominaciones.

Álbum del año: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Canción del año, reconocimiento a una composición: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Mejor artista revelación: Chappell Roan

Mejor interpretación pop solista: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Mejor álbum vocal pop: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Mejor video musical: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Mejor álbum de rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Mejor álbum country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Mejor interpretación country solista: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Mejor álbum de música global: "Alkebulan II" - Matt B presentando a la Royal Philharmonic Orchestra

Mejór interpretación de música global: "Bemba Colorá" - Sheila E. presentando a Gloria Estefan y Mimy Succar

Mejor actuación de dúo/grupo pop: "Die with a Smile - Bruno Mars y Lady Gaga

Mejor canción de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor actuación de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor álbum bailable/electrónico: "Brat" - Charli XCX

Mejor actuación de rock: "Now and Then" - The Beatles

Mejor actuación de dúo/grupo country: "II Most Wanted" - Beyonce ft. Miley Cyrus

Mejor álbum de pop latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira

Shakira ganó su cuarto Grammy el 2 de febrero de 2025 - Foto: AFP

Mejor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Mejor álbum de rock latino o alternativo: "¿Quién trae las cornetas?" - Rawayana

Mejor álbum de música mexicana: "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Mejor álbum tropical latino: "Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" - Tony Succar, Mimy Succar

