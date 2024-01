Rauw Alejandro fue visto con una modelo 13 años menor que él: ¿quién es?

En julio de 2023, la noticia de la ruptura del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y de la española Rosalía inundó las redes sociales, pues para muchos fue una sorpresa que la famosa pareja decidiera ponerle fin a su relación debido a que se habían comprometido recientemente.



Meses después, Rosalía fue fotografiada con un nuevo pretendiente, el actor Jeremy Allen White, de 32 años.

Ahora, quien protagoniza esta historia es Rauw Alejandro, pues en su reciente viaje a París fue visto con dos modelos.

La primera de ellas es Yasmin Barbieri, una joven modelo de 18 años oriunda de Marrakech, Marruecos. Se ha dado a conocer en las redes sociales gracias a sus registros fotográficos y estilo de vida.

La joven, quien nació en el 2005, se mudó a la isla de Cerdeña, Italia, cuando tan solo tenía 6 años.

Fue fotografiada con Rauw Alejandro en un restaurante de París. Ambos, según las imágenes, tenían una actitud "muy romántica".

Por otra parte, según el medio People en español, Rauw Alejandro también fue visto con la modelo Romane y, al igual que con Yasmin, ambos mantuvieron una actitud “romántica”.

Romane también es muy famosa en las redes sociales. Tiene 24 años y es oriunda de Lyon, Francia. La joven cuenta con una comunidad de más de 747 mil seguidores en Instagram.

Hace unos cuantos meses, Rauw Alejandro recalcó, por medio de un comunicado, que su separación con Rosalía no se debió a alguna infidelidad. Incluso, dijo que “existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

El puertorriqueño indicó que aparecieron distintos tipos de rumores equivocados, por lo que no podía guardar silencio al respecto: “Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".