Revelan millonario patrimonio de Matthew Perry: ¿quiénes lo heredaron?

El actor Matthew Perry, recordado por su participación en la serie Friends, falleció el pasado 28 de octubre de 2023, causando una gran tristeza a los seguidores de la producción. Recientemente se reveló la millonaria herencia que el hombre de 54 años dejó.

¿Cuánto dinero dejó Matthew Perry al fallecer?

Según información revelada por el diario The US Sun, Matthew Perry tenía una fortuna de 1.596 millones de dólares al momento de morir, un poco más de 6.500 millones de pesos colombianos.

El periódico añadió que a esa cantidad de dinero hay que sumarle 120 millones de dólares que el actor tenía en su fidecomiso desde el año 2009. Anteriormente, People y PageSix habían revelado el testamento de Matthew Perry, fechado en 2009, en el que se establecía que la mayoría de sus pertenencias se irían a un fideicomiso llamado ‘Alvy Singer Living Trust’.

¿Quién hereda el dinero de Matthew Perry?

Según el testamento de Matthew Perry y lo revelado por el diario, hay cuatro principales herederos de su fortuna. Se trata de sus padres, John Perry y Suzanne Morrison, que están separados; su hermana Caitlin Morrison y su exnovia, Rachel Dunn. A pesar de que su relación con Dunn terminó en 2006, tres años después -en la fecha en la que estableció su testamento- seguía conservando su cariño y aprecio por ella al hacerla su heredera.

Dentro del documento, Perry también estableció una cláusula que indicó que los hijos que tuviera, luego de 2009, no tendrían derecho a acceder a su patrimonio. Sin embargo, parece que esto no va a ser un problema porque el actor nunca tuvo hijos. Esta establecido en el testamento que su herencia no iría para nadie que no estuviera en el documento.

