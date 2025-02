Rey Ruiz, jurado de Yo Me Llamo, habló de su hijo colombiano: "Se me tildó de irresponsable"

Rey Ruiz, desde sus 21 años, se ha convertido en uno de los principales exponentes de la salsa, con canciones como 'Amiga', 'Luna Negra', y 'Mi Media Mitad'. Aunque no suele hablar de su vida privada, el

cantautor cubano y ahora jurado de Yo Me Llamo habló en el programa Lo Más Viral, de Noticias Caracol en vivo, sobre su hijo colombiano, Samuel, el cual tuvo por fuera de su matrimonio.

"Siempre se me tildó de irresponsable y es todo lo contrario, yo he respondido por él y sigo respondiendo", aseguró, y dijo que además de su papá, es "su amigo".

(Lea también: Ella es la hija de Rey Ruiz: sorprendió en Yo Me Llamo con emotiva interpretación junto a su padre ).

Habló de las críticas que ha recibido desde que supo de la llegada de Samuel, en 2005. "No es que me haya molestado, es que todo el mundo puede tener una visión, y quizás equivocada, de una persona. Yo pienso que eso fue lo que pasó, pero me siento sumamente orgulloso de lo que soy, y como soy con él", indicó.



La historia de Samuel, hijo de Rey Ruiz

El salsero de 58 años ha estado casado por más de 30 años con su actual esposa, Sonia Machado. Sin embargo, en 2005 se vio envuelto en una polémica, pues una mujer caleña, llamada Luisa Márquez, aseguró que tenía una relación con el cantante, a pesar de saber que era casado

Publicidad

Márquez indicó que decidió hacer publica su relación con Ruiz después de que, según dijo, él no respondiera por su hijo, quien acababa de nacer.

Rey Ruiz. Lo Más Viral

Por lo tanto, el cantante afirmó, en una entrevista con El Tiempo, que en abril de 2005 viajó a Colombia para someterse a una prueba de ADN, la cual resultó positiva. Desde entonces, el cubano reconoció como su hijo a Samuel, quien tenía apenas seis meses de nacido.

Publicidad

Sobre la relación con la denunciante, dijo: “Nos vimos pocas veces. No fue una relación de tres años, fue puramente sexual (...) No sé si quiere desacreditarme o crear una mala imagen mía”.

Aunque se cree que la infidelidad de Ruiz tuvo repercusiones en su matrimonio, el artista dijo en la entrevista que, con el paso del tiempo, pudo fortalecer su relación y a la vez asumir su papel como padre.

(Lea también: Búfalo, de Yo Me Llamo, revela el secreto detrás de su físico: "Mis porciones son 4 veces más" ).



Su salida de Cuba a Estados Unidos

El cubano, para llegar a alcanzar el éxito, tuvo que pasar por momento muy difíciles, pues salió de Cuba, su país natal, y migró a los Estados Unidos.

"Tuve que hacer de todo como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa, hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica, tratar de vender un seguro de vida, que nunca lo vendí, pero es así", dijo, para Lo Más Viral de Noticias Caracol en vivo.

Con más de 15 producciones, Rey Ruiz se ha posicionado como uno de los más reconocidos cantantes de salsa - Instagram @reyruizsalsa / @miamipocket

Publicidad

Ruiz vivió en Cuba hasta los 24 años, un pasado que no le gusta recordar con mucha frecuencia. "La vida en Cuba es muy difícil, es un es un país completamente cerrado y la verdad hay veces que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto. Cada vez que vengo a un país donde existe, por ejemplo, la democracia, quisiera que el mío fuese igual", aseguró.

El artista de 58 años comentó que llegó a Estados Unidos a través de República Dominicana. Allí duró un mes, cuando la fundación cubanoamericana lo ayudó a llegar con residencia a tierras estadounidenses. Desde que salió de Cuba, solo ha visitado la isla en dos ocasiones.

Publicidad

"La primera fue en el 2010. Me faltaban 3 meses para cumplir 20 años sin regresar, es como si hubieras regresado, pero con la historia al revés, como si se hubiera quedado en en el tiempo. Todos los muchachos que vivíamos en la cuadra, todos se fueron, y éramos como 40. (...) Toda la población es vieja, es anciana, con el desconocimiento absoluto de todo lo que hay afuera", relató Ruiz.

NOTICIAS CARACOL