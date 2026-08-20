Reykon preocupa a seguidores con video desde el hospital: "Estoy pasando por momentos no muy buenos"

"No crean que me olvide de ustedes COLOMBIA", escribió Reykon en su más reciente publicación en Instagram, luego de pasar algunos días sin mostrar ninguna actualización. El artista urbano, que recientemente había estado muy activo en sus perfiles por el anuncio de su primer Movistar Arena en Bogotá y como voluntario en los centros de acopio para donar ayudas a los damnificados por el terremoto en el país, generó preocupación a sus seguidores al reaparecer desde una habitación de hospital.

El cantante señaló que "estoy pasando por unos momentos no muy buenos", pero recalcó que en cuanto se encuentre bien regresará a los centros de acopio y los lugares en los que se necesite ayuda para los damnificados.

¿Cuándo es el primer concierto de Reykon en el Movistar Arena?

La cita oficial para este esperado encuentro es el próximo 7 de noviembre. El Movistar Arena, reconocido como uno de los escenarios más importantes y prestigiosos de Colombia, será el epicentro de una noche que promete ser histórica para la música urbana nacional. Este anuncio llega tras una larga espera y responde a la insistencia de los fanáticos, quienes llevaban tiempo preguntándose cuándo llegaría el momento en que Reykon asumiera un reto de esta magnitud en la capital.