En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
CÚPULA MILITAR
EMERGENCIA ECONÓMICA
HAYDEN PANETTIERE
LO MÁS VIRAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Reykon preocupa a seguidores con video desde el hospital: "Estoy pasando por momentos no muy buenos"

Reykon preocupa a seguidores con video desde el hospital: "Estoy pasando por momentos no muy buenos"

El cantante recientemente se había mostrado siendo voluntario en centros de acopio para las víctimas del terremoto.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de ago, 2026
Comparta en:
Reykon
Foto: @reykon

"No crean que me olvide de ustedes COLOMBIA", escribió Reykon en su más reciente publicación en Instagram, luego de pasar algunos días sin mostrar ninguna actualización. El artista urbano, que recientemente había estado muy activo en sus perfiles por el anuncio de su primer Movistar Arena en Bogotá y como voluntario en los centros de acopio para donar ayudas a los damnificados por el terremoto en el país, generó preocupación a sus seguidores al reaparecer desde una habitación de hospital.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El cantante señaló que "estoy pasando por unos momentos no muy buenos", pero recalcó que en cuanto se encuentre bien regresará a los centros de acopio y los lugares en los que se necesite ayuda para los damnificados.

Últimas Noticias

Luisa Fernanda W
ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W responde a críticas por perdonar a Pipe Bueno: "¿Por qué me quedé?"

Sandra Bullock
ENTRETENIMIENTO

Sandra Bullock rompe el silencio sobre la muerte de su esposo: "Se fue antes que su cuerpo"

¿Cuándo es el primer concierto de Reykon en el Movistar Arena?

La cita oficial para este esperado encuentro es el próximo 7 de noviembre. El Movistar Arena, reconocido como uno de los escenarios más importantes y prestigiosos de Colombia, será el epicentro de una noche que promete ser histórica para la música urbana nacional. Este anuncio llega tras una larga espera y responde a la insistencia de los fanáticos, quienes llevaban tiempo preguntándose cuándo llegaría el momento en que Reykon asumiera un reto de esta magnitud en la capital.

Relacionados

Reykon

Publicidad

Publicidad

Publicidad