Robaron computadores que Yeferson Cossio donó a una escuela rural de Antioquia

Autoridades de La Ceja, Antioquia, confirmaron que personas inescrupulosas habían hurtado computadores de la escuela rural de la vereda El Higuerón. Estos equipos de cómputo fueron donados por Yeferson Cossio, influencer.



De acuerdo con Yeferson Cossio, en diciembre del 2023 se puso en la tarea de instalar agua potable a una escuela de una vereda del municipio de La Ceja. Mientras hacía el trabajo, conversó con los profesores de la institución, quienes le manifestaron que cuando intentaban tener algunos computadores para los estudiantes, estos eran robados.

"Yo hablé con ellos y les dije: 'yo voy a dar los computadores, les voy a dotar la sala para los niños, pero mi condición es que refuercen la cerradura de la puerta'. Esa gente se puso muy feliz y de inmediato entre ellos lo reforzaron", relató el creador de contenido, que resaltó el espíritu trabajador de los pobladores.

"Me dio mucha rabia y desilusión. Yo no entiendo cómo pueden hacerle esto a los niños (...) En el caso de El Higuerón, que me tocó a mí, yo pude ver las sonrisas de los niños, de los padres", comentó Yeferson Cossio, quien se comprometió a volver a donar los elementos tecnológicos hurtados con la condición de que se aumente la seguridad en la institución.

"Este caso da mucha tristeza y más que los niños son los únicos perjudicados", comentó una de las usuarias de redes sociales.

Desde la administración municipal se comunicó que se rechazaba categóricamente el hurto, por lo que se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información que permita la captura de los delincuentes.

"Vamos a anunciar un plan de trabajo con todos los docentes del municipio para establecer un plan de seguridad que nos permita instalar cámaras de seguridad y algunas alarmas comunitarias para así mejorar estos indicadores", aseguró Geovanny Henao, secretario de Gobierno del municipio de La Ceja.