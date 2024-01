Robert De Niro llora al hablar sobre ser padre a los 80 años: "Quiero estar aquí el mayor tiempo"

El pasado 6 de abril de 2023 nació Gia, la séptima hija del actor Robert De Niro, quien tiene 80 años. En medio de una entrevista, el hombre que dio vida a El Padrino reveló cómo ha sido su experiencia de ser padre a esa edad.

Gia Virginia es fruto de la relación que el actor sostiene con Tiffany Chen, de 45 años, una instructora de artes marciales que ha acompañado durante varios años al famoso y que se convirtió en la madre de su séptimo hijo.

Robert De Niro actualmente está nominado a los Premios Oscar 2024 por su rol protagónico en la película Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese. Por esto concedió una entrevista a AARP The Magazine en la que no solo habló de su carrera, sino de su vida personal.

El actor de 80 años describió la experiencia de ser padre como algo "maravilloso" y dejó escapar algunas lágrimas al asegurar que "todo lo que me consume o que me preocupa, simplemente desaparece cuando la miro".

De Niro aseguró en la entrevista que no considera que su edad sea un problema para ser el padre de Gia, pero confesó que "quiero estar aquí el mayor tiempo posible para disfrutarlo y disfrutarla".

Sobre los primeros meses que ha disfrutado junto a la menor y su pareja, con quien se conoció en 2015 y confirmaron su romance en 2021, De Niro aseguró que "cuando crezca, ¿quién sabe? Pero esa manera tan dulce que tiene de mirarte, asimilarte, pensar, mirar y observar".

Los otros seis hijos de Robert De Niro, fruto de sus matrimonios anteriores, son Drena (51) y Raphael (46), fruto de su primera relación con Diahnne Abbot. Luego llegaron los gemelos, Julian y Aaron (27), nacidos de su relación con Toukie Smith. Finalmente, en su matrimonio con Hightower, el actor tuvo a Elliot (24) y Helen Grace (11).