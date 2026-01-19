Fito Páez confirma gira por Colombia en 2026: Bogotá será una de las paradas del tour

Es oficial: una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano vuelve a presentarse en Colombia. Se trata de Fito Páez, quien confirmó que su gira "Sale el Sol Tour 2026" contempla cuatro fechas en el país y marcará una nueva etapa en la carrera del artista rosarino, quien en los últimos años ha mantenido una agenda de conciertos en América. La producción ya dio a conocer las fechas, las etapas de venta y los precios de la boletería, que entran en preventa esta semana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según lo informado por los organizadores, el recorrido nacional iniciará el 5 de junio en Cali, continuará el 6 de junio en Manizales y el 9 de junio en Medellín. La última parada será Bogotá, donde Páez se presentará el viernes 12 de junio en el Movistar Arena, escenario que se ha convertido en uno de los principales recintos para espectáculos de gran formato en la capital.

El anuncio se produce pocos meses después de su paso por el país en 2025, cuando fue uno de los artistas invitados al Festival Cordillera. El cantante ha mantenido una gran conexión con el público colombiano desde los años ochenta, cuando comenzó a consolidarse como compositor y pianista dentro del movimiento conocido como el "rock argentino".



Fito Páez confirma gira por Colombia en 2026

De acuerdo con la información oficial, "Sale el Sol" no es la continuación directa de su anterior gira "Páez Tecknicolor", con la que recorrió varios países de Europa y América. Se trata de un proyecto nuevo, concebido desde cero, que propone un espectáculo con arreglos diferentes, una selección específica de canciones y la inclusión de material reciente.



En el caso de Bogotá, el evento está programado para iniciar a las 9:30 de la noche, con apertura de puertas a las 6:00 p. m. El acceso estará permitido para mayores de 14 años, y se habilitarán zonas específicas libres de alcohol, recomendadas para el ingreso de menores de edad.



El Movistar Arena contará además con espacios destinados a personas con movilidad reducida, los cuales deben ser informados al momento de la compra.

Publicidad

En este tour también estarán presentes temas de "Novela", su más reciente álbum conceptual, un trabajo que cruza música, narrativa y elementos cinematográficos, incluyendo canciones como "El Amor", "Cuando el Circo llega al Pueblo", "Universidad Prix" y "Superextraño".

El enfoque de este concierto, según ha indicado el propio entorno del artista, se centra en relecturas de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera, desde los años en que integró bandas como Baglietto y Juan Carlos Baglietto y los Abuelos de la Nada, hasta su consolidación como solista y compositor de discos que hoy hacen parte del cancionero latinoamericano.



¿Cómo comprar las boletas para el nuevo concierto de Fito Páez?

La boletería estará disponible a través de Tuboleta, el operador autorizado, y el proceso de venta se dividirá en tres etapas. La primera corresponde a una preventa exclusiva para clientes Movistar Total, que irá desde el lunes 19 de enero a las 9:00 a. m. hasta el miércoles 21 de enero a las 8:59 a. m.

Publicidad

Posteriormente, se abrirá una preventa para usuarios de Bancos Aval, entre el miércoles 21 y el viernes 23 de enero. Finalmente, la venta al público general comenzará el viernes 23 de enero a las 9:00 a. m., con todos los medios de pago habilitados.

Los precios varían de acuerdo con la ubicación dentro del escenario y oscilan entre los 155.000 pesos más servicio, en las localidades más altas, y los 599.000 pesos más servicio en las zonas cercanas al escenario. Todas las localidades contarán con silletería numerada.

Fito Páez ha tenido un momento de actividad constante en los últimos años con giras internacionales con proyectos discográficos y audiovisuales. Su obra, que supera las cuatro décadas de trayectoria, ha transitado por el rock, el pop, la balada, la música sinfónica y la experimentación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co