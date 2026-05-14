ICBF llegó a la casa de Aída Victoria Merlano tras denuncia de Juan David Tejada

Toda una sorpresa se llevó la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano cuando varios funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron hasta la puerta de su casa para verificar el estado de su hijo. Todo ocurrió, según detalló la mujer en una transmisión en vivo, porque su expareja y padre del menor la acusó por abandono.

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"Yo estoy tranquila en mi casa y, de repente, llegó el Bienestar. El papá del niño me echó al Bienestar Familiar, quedé tiesa y calva. Yo en la vida he visto gente descarada y esta", confesó la famosa en su perfil de Kick mientras estaba en vivo.



¿Por qué el ICBF llegó a la casa de Aída Victoria Merlano?

La barranquillera detalló que a su hogar llegaron tres funcionarias del ICBF, una psicóloga, una nutrióloga y otra mujer para verificar que su hijo Emiliano se encontrara bien. "Me empiezan a preguntar qué come el niño, yo les expliqué todo", aseguró Merlano asegurando que les dio un recorrido a las funcionarias por su cocina, mostrándoles los alimentos exclusivos y saludables que le da a su pequeño.

Además de la alimentación del niño que está próximo a cumplir 10 meses de vida, a la influencer también le cuestionaron con qué personas convive el menor. Para ello, Aída Victoria les explicó que el niño siempre está con ella y las dos niñeras que tiene contratadas.



"Nos reportaron que usted estuvo fuera del país un mes", fue lo que las funcionarias le explicaron a Merlano, quien respondió con tranquilidad que, efectivamente, estuvo trabajando durante ese tiempo como participante de un reality en televisión internacional. "Andaba trabajando porque como yo mantengo a mi hijo me toca trabajar, saqué mis contratos y todo".



Aída Victoria Merlano detalló que las funcionarias le manifestaron que "el padre está diciendo que el menor se quedó con personas desconocidas y que él no sabe en qué circunstancias está". Sin embargo, ahí intervino una de las niñeras del menor, quien tiene el contacto con Tejada y en el chat había registro de videos, fotos y videollamadas con el menor todos los días.

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El momento de la visita, según contó la barranquillera, coincidió también con el momento en el que Juan David Tejada, ahora conocido en redes como 'El rey de los agropecuarios', le escribe a la niñera para poder ver a su hijo por videollamada. Al ver eso, la misma Merlano decidió contestar y le dijo: "Mira a tu hijo, pero dame un momento que estoy atendiendo a la gente del Bienestar que me mandaste. Ese hombre no hallaba dónde esconderse".

Desde ese momento, la situación con las funcionarias del ICBF cambió. Merlano detalló que empezaron a preguntarle por la relación que tenía con Tejada y ella, de manera sincera, les indicó que no tiene contacto con él y solo se hablan por medio de sus abogados porque él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar.

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Merlano también detalló que les mostró la demanda por alimentos y la cuota que se fijo, de la cual aclaró que "es menos de un salario mínimo, obviamente no costea el estilo de vida que yo le doy al niño, pero él hace su esfuerzo". De los nueve meses que tiene el niño, según la influencer, Tejada solo ha enviado la cuota dos veces.

En conclusión, Aída Victoria Merlano detalló que la intención de Juan David Tejada era que las funcionarias del ICBF llegara a su casa y encontrara al niño solo con las niñeras, contando con que ella seguiría en el reality. Sin embargo, todo salió a su favor, pues las funcionarias comprobaron que el niño está en perfectas condiciones.

"Siento mucho que hayan perdido su tiempo viniendo hasta acá solo porque un padre irresponsable intentó difamar a una madre bellísima, riquísima y que sabe de crianza. Quedó papelón ese hombre", concluyó la barranquillera.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co