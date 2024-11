Ryan Castro causa furor en el Times Square con el lanzamiento de 'SQ', la W Sound 4

Con bafle en mano y un grupo de fans, Ryan Castro , Westcol y Ovy On The Drums se "rumbearon" la W Sound 4, la cual lleva como titulo 'SQ', en pleno corazón de La Gran Manzana.

Pese a que el recorrido de las W Sound ha sido relativamente corto, su impacto en la industria ha resonado, pues la primera canción sacada bajo este formato, 'Soltera' de Blessd, logró más de 32 millones de reproducciones en YouTube.

Para la W Sound 04, Westcol y Ovy On The Drums trabajaron de la mano de Ryan Castro. Para muchos el tema, sin siquiera haber salido, ya era un éxito.

En un vlog publicado en el canal de Westcol se evidenció el entusiasmo que causó la presencia del trío que trabajó en 'SQ' en el famoso Times Square. En una de las grandes pantallas y acompañados de un grupo de seguidores, se gozaron del lanzamiento de la canción, la cual en un día superó el millón de visualizaciones.

"De Colombia para el mundo, de la W se habla hasta en la USA", "nadie como estos panas, haciendo puro número 1" y "pa' bailarlo sabrosito", algunos de los comentarios de sus seguidores.

¿Qué es W Sound?

La W Sound es un formato por medio del cual el streamer Westcol escoge, de la mano de su comunidad en línea, a un artista. Posteriormente, Ovy On The Drums le muestra una base al escogido y graba un tema.

Después de una entrevista en el canal de Westcol, el artista pasa a un estudio aledaño, donde canta la canción, que tras el stream es publicada en todas las plataformas.

Video oficial de W Sound 4, de Ryan Castro, Westcol y Ovy On The Drums

Letra de W Sound 4, de Ryan Castro, Westcol y Ovy On The Drums

Awo

ese cu ese culote que tienes tú,

qué chimba bailando a poca luz,

qué rico si se me pone pu,

me imagino en el sexo with you.

U ese cu ese culote que tienes tú,

qué chimba bailando a poca luz,

qué rico si se me pone pu,

me imagino en el sexo with you.

U, La baby de un gangster,

peligro y diamantes,

sexo en todas partes,

cuando ella quiera.

La baby de un gangster,

peligro y diamantes,

sexo en todas partes,

cuando ella quiera.

Carita dulce y yo nea,

pa’l remate vamo a dulcinea,

pide lo que quiera que soy quien te costea,

bien caribe pero uno josea.

La llevo para Italia, pa’ las Islas Canarias,

le compro el Mercho, le compro el Pomeranian,

le hablo claro sin verbo y sin labia,

esa angelita ya la volvió diabla.

Los tacos, las Jordan Retro,

se lo meto en Europa o se lo meto en el gueto,

le hablo claro sin faltarle al respeto,

le di una cadenita de oro pa’ que la guarde como muleto.

Me presentó a su mamá y ya quiere nieto,

y eso que no pillo el voltaje completo,

chiquitica pero grita si la aprieto,

se hizo público nuestro secreto.

ese cu ese culote que tienes tú,

qué chimba bailando a poca luz,

qué rico si se me pone pu,

me imagino en el sexo with you.

U ese cu ese culote que tienes tú,

qué chimba bailando a poca luz,

qué rico si se me pone pu,

me imagino en el sexo with you.

Uh, la baby de un gangster,

peligro y diamantes,

sexo en todas partes,

cuando ella quiera.

La baby de un gangster,

peligro y diamantes,

sexo en todas partes,

cuando ella quiera.

Zaga, zaga, zaga, zau

Ovy on the drums,

Ryan Castro con Ovy

es el cantante del ghetto,

dímelo baby, pa’ que la baby mueva ese cu,

pa’ que la baby mueva ese cu,

Ryan Castro en la W. yeah

