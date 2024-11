Tras polémica, la letra de la canción +57 tiene un cambio: así puede escuchar la nueva versión

Una ola de críticas ha desatado la nueva canción +57, en la que participan reguetoneros como Karol G, Feid, Maluma, J Balvin y Ryan Castro, entre otros. Tras la polémica, se publicó una nueva versión de este sencillo en la que se cambia su letra. ¿Dónde se puede ver?

La principal controversia surgió debido a un fragmento de la canción que cantan tanto Feid como Maluma, en el que dicen "una mamacita desde los fourteen (desde los 14)", lo cual, para la revista Rolling Stone en Español y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), haría apología a la sexualización de menores.

Es por esta razón que los artistas ya cambiaron la letra de la canción. La nueva versión se puede escuchar en Spotify, cambiando la opción de reproducción de audio a video.

En el nuevo clip no hay mayor novedad, pero, en el fragmento que generó polémica, los cantantes antioqueños ya no dicen 'fourteen' sino 'eighteen', es decir, la frase quedó: "Mamacita desde los 'eighteen' (desde los 18)".

Todos los artistas que colaboraron en +57 - YouTube: Karol G

Lo que dijo el ICBF sobre la canción +57

La entidad rechazó la letra de la canción y, por medio de un comunicado, escribió lo siguiente: "Lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes".

La directora del ICBF , Astrid Cáceres, también se pronunció en su cuenta personal. "Les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra", escribió la funcionaria.

Asimismo, la revista Rolling Stone, en su reseña de +57, también se unió a las críticas, calificando la canción como un "desastre" y una "apología a la sexualización de menores".

ICBF sobre canción de reguetón +57. Captura de video.

Karol G, J Balvin y Blessd se pronunciaron tras la polémica

Algunos de los artistas que participaron en la canción se pronunciaron en medio de la polémica.

Karol G, por su parte, escribió en las historias de su cuenta de Instagram lo siguiente: "Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos".

La artista antioqueña dijo que siente "mucha frustración por la desinformación que se ha dado", con los "post falsos" que supuestamente ha hecho y eliminado desde X, cuenta que "no usa desde hace más de 6 meses".

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva", precisó.

Sin embargo, reconoció que se hace responsable por la polémica que se ha generado. "Me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", indicó.

En su mensaje, también les agradeció a las personas que la apoyan, y dijo que "día a día" busca maneras para impactar positivamente "la vida de muchas personas".

Mensaje de Karol G. Instagram: Karol G.

Por su parte, J Balvin, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo que ha recibido la canción, sin hacer mención alguna de las controversias.

"Creo que eso muestra la unión, como cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que, cuando estamos juntos, hacemos la diferencia”, argumentó el cantante paisa en el video.

También destacó la importancia de Karol G en la realización del proyecto, agradeciendo su visión para lograr que estos artistas se reunieran en un solo tema. “Es algo que nunca habría pasado en otro momento. Gracias a Karol por la visión de reunirnos y mostrarle al mundo lo que podemos lograr cuando estamos unidos”, añadió.

Otro de los reguetoneros que participó en la canción y también se pronunció fue Blessd, quien dijo en su cuenta de X lo siguiente: “Amor, usted que estaba esperando un tema diferente vaya y escúchelo, y si estaba esperando algo pa’ Colombia, vaya y oiga ‘Colombia tierra querida’, y si no le gustó el tema, cámbielo y si sí, lo escucha. Qué cansones, ome, y a los que les gustó: Gracias”.

Para el reguetonero, la canción +57 no fue pensada para hacer un himno nacional o una pieza que representara a Colombia de manera tradicional.

"Mi amor, crie usted a sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música. No me den la responsabilidad de crianza, eso hágalo usted, póngale la vaca lola, que yo hago es reguetón. Ahí me disculpa", trinó el artista en otra publicación.