Scott Finn, reconocida estrella de cine para adultos, murió a los 27 años: “su dolor ha terminado”

La industria del entretenimiento para adultos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Rhett Messerly, reconocido en su carrera como Scott Finn, a los 27 años. La noticia fue divulgada por su familia a través de un obituario en linea y posteriormente replicada por plataformas y medios especializados que seguían de cerca la trayectoria del intérprete.



El anuncio oficial señaló que Messerly falleció el 23 de noviembre de 2025, dejando un profundo vacío entre sus allegados y seguidores. “Con gran pesar y dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío”, expresó su familia en el comunicado El mensaje también subrayó que quienes compartieron su vida destacan su compromiso por ayudar a las personas y su capacidad para generar cercanía con quienes lo rodeaban.



¿Quién era Scott Finn?

El actor nació el 2 de febrero de 1998 en Ogden, Utah, y creció rodeado de un entorno amoroso, lo que lo hizo convertirse según su familia en un joven expresivo, sociable y con facilidad para conectar con otros.

Asistió a la escuela secundaria Weber, en Pleasant View, donde, según recuerdan sus seres queridos, siempre fue una figura visible gracias a su espontaneidad y a su sentido del humor. "Era conocido como el 'bobo' por sus compañeros, y el 'chico guapo con buenos músculos' por todas las chicas", se lee en el memorial.

El texto conmemorativo también compartió detalles de su vida antes de su incursión en la industria para adultos, destacando que durante su niñez y juventud fue un apasionado del deporte. Practicó fútbol americano y béisbol, y solía realizar acrobacias en el trampolín de su casa, actividades que, según el homenaje, reflejaban su energía y entusiasmo.



Su familia aseguró que una de las características más representativas de Messerly era su disposición para ayudar a los demás. El obituario lo describió como una persona empática: "Era especialmente comprensivo con las mujeres necesitadas, ya fuera ayudándolas a sacar su auto de la nieve, dándoles comida o ayudándolas a sentirse seguras en sus circunstancias".



En la etapa adulta, además de su carrera en la industria del entretenimiento para adultos bajo el nombre artístico de Scott Finn, lo definieron como un trabajador dedicado, con afinidad por la cocina y por experimentar en ella. Su familia destacó que disfrutaba cualquier actividad relacionada con el aire libre, un interés que mantuvo presente durante buena parte de su vida. "Un trabajador incansable en cualquier trabajo y siempre fue adorado por sus compañeros, tanto de niño como de adulto".

El comunicado familiar expresó el profundo duelo que deja su partida. “Su familia y todos los que lo conocieron extrañan profundamente a Rhett. "Quienes conocieron su vida recordarán por siempre su bondad, su gran sonrisa y su carácter alegre”, señalaron en el mensaje de despedida, donde también afirmaron encontrar consuelo en la idea de que “su dolor ha terminado”. El texto no incluyó información sobre la causa de su muerte, dato que hasta el momento no ha sido divulgado públicamente.

En junio pasado, Messerly había realizado lo que sería su última publicación en redes sociales, donde mencionaba que llevaba un tiempo sin actualizar a sus seguidores y reconocía haber atravesado un periodo particularmente difícil durante el último año y medio. "Ha sido una vida difícil el último año y medio con el divorcio, pero finalmente estoy soltero de nuevo". El mensaje generó preocupación entre algunos de sus seguidores.

De acuerdo con la información compartida por su familia, los servicios funerarios se llevaron a cabo el 4 de diciembre en North Ogden, Utah, donde amigos, familiares y allegados se reunieron para despedirlo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información adicional sobre las circunstancias de su fallecimiento.

