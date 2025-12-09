El 'Último Baile' de Silvestre Dangond y De la Espriella será en el Festival de la Leyenda Vallenata

Desde la apertura de su gira "El Último Baile", los fanáticos del vallenato han vuelto a disfrutar en vivo de los grandes éxitos que marcaron la etapa dorada de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. La dupla, que revolucionó el género y creó una generación fiel de “silvestristas”, se reencontró este año para ofrecer la despedida que sus seguidores habían esperado por más de una década.



Ahora, la noticia que conmueve al mundo vallenato es que ambos artistas han decidido cerrar este capítulo “donde todo empezó”. El Parque de la Leyenda Vallenata será el escenario elegido para la última presentación oficial de esta unión musical que cambió la historia del vallenato moderno.

El anuncio se dio a través de un emotivo video publicado en redes sociales, donde evocan la conexión única que han construido a lo largo de su gira con el público. Luego, muestran a la dupla, donde Silvestre le dice a su compañero: "Bueno Juancho, yo no quería que este momento llegara, pero llegó. Este sí es el verdadero Último Baile", para luego darse un emotivo abrazo.

Este cierre especial tendrá lugar en medio del Festival de la Leyenda Vallenata, edición que rendirá homenaje al icónico Binomio de Oro, una coincidencia que le añade un valor simbólico a la velada. En medio del video también apareció Israel Romero, mejor conocido como "El Pollo Irra", acordeonero fundador y director del Binomio de Oro de América, quien expresó: "Muchachos, muchas gracias por participar en este homenaje a mi compadre Rafael Orozco, al Binomio de Oro de América y a mi persona".



"Hay historias que solo pueden cerrarse donde nacieron. Entre recuerdos, canciones que nunca se olvidan y un sentimiento que solo Valledupar entiende, el Parque de la Leyenda Vallenata será el escenario del verdadero Último Baile. Una noche que quedará escrita para siempre", se lee en la publicación.

La producción del concierto, y del espectáculo estará a cargo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y Breakfast Live, quienes confirmaron que la preventa de boletería comenzará el jueves 11 de diciembre a través de Tuboleta.com.

La 59ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata se celebrará en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo del 2026. Además, cuenta con el aval de la Alcaldía de Valledupar. Este gran evento fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en Colombia mediante la Ley 739 de 2002, mientras que el género musical vallenato fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2015.

El regreso de Silvestre y Juancho ha despertado una ola de nostalgia y celebración entre los seguidores que los acompañaron en sus inicios. Con esta presentación final, promete escribirse un capítulo "inolvidable" para la dupla vallenata, una noche destinada a quedar grabada en la memoria de Valledupar y de todo aquel que ha bailado y coreado sus canciones a lo largo de los años.

