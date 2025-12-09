Esto durará el capítulo final de Stranger Things: no es el más extenso de la serie

El fenómeno televisivo que definió una generación está listo para su adiós, y lo hará a una escala nunca antes vista en la historia del streaming. Stranger Things, la serie que desde 2016 nos ha sumergido en el misterio, el terror y la nostalgia de los años 80, culminará su recorrido con un episodio final de más de dos horas, marcando un hito al estrenarse simultáneamente en Netflix y en salas de cine seleccionadas.



¿El capítulo más largo de Stranger Things?

La expectativa por el desenlace de la historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer es palpable, y la compañía ha confirmado que el cierre será un evento cinematográfico. El capítulo final, titulado 'The Righside Up', según los detalles más recientes sugieren que su duración se extenderá por dos horas y cinco minutos, superando la duración estándar de muchas películas proyectadas en cines.

Este metraje promete ofrecer el tiempo necesario para una de las batallas más esperadas por los seguidores, donde finalmente podría definirse el destino de Vecna y Hawkins. Sin embargo, con dos horas y cinco minutos no superan su propio récord, el de el capítulo de una serie más largo, que alcanzaron con el capítulo final de la cuarta temporada 'The Piggyback', el cua duró dos horas y 22 minutos.



¿Cuándo se estrena el capítulo final de Stranger Things?

Los fanáticos han seguido la trama desde el debut de la serie en 2016, que se consolidó rápidamente como una de las producciones más influyentes de la era del streaming. Ahora, casi una década después, la quinta y última temporada se presenta como el cierre definitivo de esta narrativa.

La temporada final, que constará de ocho capítulos, se estrenará en tres partes:



La Parte 1, de cuatro episodios, se lanzó el 26 de noviembre de 2025 .

. La Parte 2, de tres episodios, llegará a la plataforma de streaming el 25 de diciembre de 2025 .

el . La Parte 3, el episodio final, se estrenará el 31 de diciembre de 2025.

El episodio final de Stranger Things en cine

Para honrar su impacto cultural, Netflix ha decidido que el capítulo final se proyectará en cines, un hecho sin precedentes para el desenlace de una serie de la plataforma. Esta será la primera vez que un episodio final de una serie de Netflix podrá disfrutarse en cines.



El lanzamiento simultáneo en la plataforma de streaming y la gran pantalla tendrá lugar en Estados Unidos y Canadá el 31 de diciembre de 2025, a las 5:00 p. m. (hora local). Más de 350 salas participarán en esta proyección masiva, que continuará hasta el 1 de enero de 2026.



Los mejores episodios de Stranger Things, según el público

Mientras los fanáticos se preparan para el gran cierre, recuerdan los momentos que han definido la serie, especialmente aquellos que han sido consagrados por la crítica y el público. Según el portal IMDb, los episodios de Stranger Things han alcanzado puntajes notables, con el inicio de la última temporada marcando récords.



El episodio mejor calificado de toda la serie hasta la fecha es "El hechicero" ("Chapter Four: Sorcerer"), que forma parte del volumen 1 de la quinta y última temporada. Este capítulo ostenta actualmente un impresionante 9.7/10 en el reconocido portal.

Así las cosas, estos son los cinco mejores episodios de Stranger Things calificados por el público:



"El hechicero" (Temporada 5, Episodio 4): El nuevo líder con 9.7/10. "La Masacre en el Laboratorio Hawkins" (Temporada 4, Episodio 7): Con un puntaje de 9.6, este episodio fue crucial al revelar los orígenes de Vecna. "Querido Billy" (Temporada 4, Episodio 4): Este capítulo se ubica en el tercer lugar con una calificación de 9.5. "The Upside Down" (Temporada 1, Episodio 8): El emocionante final de la primera entrega, con un puntaje de 9.3. "El portal" (Temporada 2, Episodio 9): Empatado con el anterior, también logró una calificación de 9.3.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.