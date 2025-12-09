En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Esto durará el capítulo final de Stranger Things: no es el más extenso de la serie

Esto durará el capítulo final de Stranger Things: no es el más extenso de la serie

Netflix confirmó la duración del último capítulo de Stranger Things. ¿Cuál ha sido el episodio mejor calificado por los fans?

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Stranger Things
Se acerca el final de una de las series más exitosas de Netflix en la última década -
Foto: Netflix

Publicidad

Publicidad

Publicidad