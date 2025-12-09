Grupo Firme llenó dos fechas en El Campín: así fue su paso por Bogotá y sus planes en Latinoamérica

El Campín recibió a 80 mil asistentes entre el 6 y 7 de diciembre, durante las dos fechas del Órale Wey Fest, festival que reunió a exponentes del regional mexicano como Grupo Firme, Gabito Ballesteros, Calle 24, Clave Especial y el colombiano Yeison Jiménez.

En este marco, Grupo Firme conversó desde su camerino con Marlon Gutiérrez, periodista musical de Noticias Caracol. La agrupación encabezada por Eduin Caz habló sobre el impacto de llenar dos veces el estadio El Campín y sus próximos pasos en la región.



Un momento histórico para la música regional mexicana en Colombia

¿Cómo está la emoción?

Eduin Caz (vocalista de Grupo Firme): Bien, hermano, estamos contentos, agradecidos con Dios, primero que nada, y con todo nuestro público de acá de Colombia, muy muy emocionados.



Esto, sin duda, representa un momento histórico para nuestro país: el primer festival regional de música mexicana aquí en Colombia...

Jhonny Caz (segunda voz de Grupo Firme): También para nosotros es histórico, y qué bonito poder venir acá a Bogotá y decir que tuvimos la bendición de llenar dos veces El Campín. Imagínate, ojalá venga más.



Pasado, presente y futuro. ¿Fue su primer álbum en 2017?

Eduin Caz: Uy sí, ya tiene un montón. No nos pegó ni una de esas canciones.



¿Pero ahora agradecen que ese proceso haya valido la pena?

Eduin Caz: Claro, 100% agradecido, siempre como lo dije en un principio, con Dios que es el que nos ha prestado todo esto, lo que está pasando con Grupo Firme, y que la gente se siga manteniendo firme siendo fan de nosotros.



Acaban de lanzar una canción con Arcángel...

Eduin Caz: Sí, “¿Cuánto cuesta?” es una colaboración. Acabo de subir un TikTok ahorita, dice “$15.000 las Balenciaga y las gafitas Prada $7.500”. Esa canción habla de que el vato tiene todo para comprarse cosas, tiene feria, pero al final de cuentas no compra el amor de la muchacha, de la pareja. Hay cosas que el dinero no compra.



¿Eso duele, cuando el dinero no puede comprar ese amor que uno quiere y anhela?

Jhonny Caz: Y da coraje, la neta. Hay cosas que el dinero no compra, y sí se sufre con ese tipo de cosas. Pero también hay otras que no compra el dinero, como el amor, que se disfrutan al máximo.



¿Vienen de gira por Latinoamérica el próximo año?

Eduin Caz: Sí, si Dios quiere. Vamos a empezar por Guatemala y vamos a ir escalonando hasta abajo. Hoy nos tocó Bogotá, tenemos la esperanza de que el año que entra vamos a ir a Medellín. Nos han pedido mucho por Cali. Está la esperanza de recorrer varias partes de acá de Colombia, entonces vamos a tratar de complacer a nuestro público.



¿Qué significa Colombia para ustedes? Grabaron un álbum en Medellín en 2020, ¿no?

Eduin Caz: Ya tiene ratito. Yo me acuerdo que tuvimos un problemita con esos videos, pero al final de cuentas ya pasó. Éramos nuevos en este negocio, y pues hay cosas que están restringidas que uno no sabe. Pero bueno, ya al final de cuentas es un paso que quedó en el pasado.



¿Qué va a plasmar Grupo Firme en el escenario?

Eduin Caz: Alegría, fiesta, peda. La esencia de Grupo Firme siempre ha sido eso: alegría, fiesta, ese ímpetu mexicano que nos caracteriza. Y hoy lo compartimos con todos nuestros hermanos de acá de Colombia. Siempre hemos dicho: la cultura mexicana con la colombiana somos culturas hermanas, porque nos encanta pistear.

MARLON GUTIÉRREZ

SHOW CARACOL