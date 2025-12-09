Grupo Firme llenó dos fechas en El Campín: así fue su paso por Bogotá y sus planes en Latinoamérica

Publicidad
El Campín recibió a 80 mil asistentes entre el 6 y 7 de diciembre, durante las dos fechas del Órale Wey Fest, festival que reunió a exponentes del regional mexicano como Grupo Firme, Gabito Ballesteros, Calle 24, Clave Especial y el colombiano Yeison Jiménez.
En este marco, Grupo Firme conversó desde su camerino con Marlon Gutiérrez, periodista musical de Noticias Caracol. La agrupación encabezada por Eduin Caz habló sobre el impacto de llenar dos veces el estadio El Campín y sus próximos pasos en la región.
Eduin Caz (vocalista de Grupo Firme): Bien, hermano, estamos contentos, agradecidos con Dios, primero que nada, y con todo nuestro público de acá de Colombia, muy muy emocionados.
Jhonny Caz (segunda voz de Grupo Firme): También para nosotros es histórico, y qué bonito poder venir acá a Bogotá y decir que tuvimos la bendición de llenar dos veces El Campín. Imagínate, ojalá venga más.
Eduin Caz: Uy sí, ya tiene un montón. No nos pegó ni una de esas canciones.
Eduin Caz: Claro, 100% agradecido, siempre como lo dije en un principio, con Dios que es el que nos ha prestado todo esto, lo que está pasando con Grupo Firme, y que la gente se siga manteniendo firme siendo fan de nosotros.
Eduin Caz: Sí, “¿Cuánto cuesta?” es una colaboración. Acabo de subir un TikTok ahorita, dice “$15.000 las Balenciaga y las gafitas Prada $7.500”. Esa canción habla de que el vato tiene todo para comprarse cosas, tiene feria, pero al final de cuentas no compra el amor de la muchacha, de la pareja. Hay cosas que el dinero no compra.
Jhonny Caz: Y da coraje, la neta. Hay cosas que el dinero no compra, y sí se sufre con ese tipo de cosas. Pero también hay otras que no compra el dinero, como el amor, que se disfrutan al máximo.
Eduin Caz: Sí, si Dios quiere. Vamos a empezar por Guatemala y vamos a ir escalonando hasta abajo. Hoy nos tocó Bogotá, tenemos la esperanza de que el año que entra vamos a ir a Medellín. Nos han pedido mucho por Cali. Está la esperanza de recorrer varias partes de acá de Colombia, entonces vamos a tratar de complacer a nuestro público.
Eduin Caz: Ya tiene ratito. Yo me acuerdo que tuvimos un problemita con esos videos, pero al final de cuentas ya pasó. Éramos nuevos en este negocio, y pues hay cosas que están restringidas que uno no sabe. Pero bueno, ya al final de cuentas es un paso que quedó en el pasado.
Eduin Caz: Alegría, fiesta, peda. La esencia de Grupo Firme siempre ha sido eso: alegría, fiesta, ese ímpetu mexicano que nos caracteriza. Y hoy lo compartimos con todos nuestros hermanos de acá de Colombia. Siempre hemos dicho: la cultura mexicana con la colombiana somos culturas hermanas, porque nos encanta pistear.
MARLON GUTIÉRREZ
SHOW CARACOL