En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Grupo Firme llenó dos fechas en El Campín: así fue su paso por Bogotá y sus planes en Latinoamérica

Grupo Firme llenó dos fechas en El Campín: así fue su paso por Bogotá y sus planes en Latinoamérica

Con una puesta en escena de casi tres horas por noche, la banda mexicana encabezó el primer festival de música regional mexicana en Colombia ante más de 80 mil asistentes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Grupo Firme llenó dos fechas en El Campín: así fue su paso por Bogotá y sus planes en Latinoamérica
Foto: @oraleweyfest

Publicidad

Publicidad

Publicidad