Shakira sí hará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero de una manera diferente

Después de la presentación del himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchis internautas exigieron el regreso de Shakira a la parte musical del evento deportivo, después de varias canciones pegajosas y exitosas para el mismo. En medio de ese panorama, se ha confirmado que la artista colombiana no estará alejada del mundial el próximo año, pero que en esta ocasión su participación estará ligada a la parte social.

La barranquillera, que cautivó al mundo con sus actuaciones musicales en las ediciones de 2006, 2010 y 2014 (donde incluso anunció el embarazo de su hijo mayor Sasha), asume ahora un papel con un alcance global mucho más allá del entretenimiento: se ha unido al Consejo Asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global FIFA (FIFA Global Citizen Education Fund).



¿Cuál será el papel de Shakira en este Mundial?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y Global Citizen han anunciado la formación de esta junta asesora, que marca un hito importante en la misión de recaudar 100 millones de dólares estadounidenses para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños en todo el mundo, un reto que no es nuevo para la colombiana. Este consejo no fiduciario reúne a líderes influyentes de los ámbitos del deporte, el entretenimiento, los negocios y la filantropía.

La lista de miembros es un verdadero compendio de figuras internacionales. Liderado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, el grupo asesor incluye al actor australiano Hugh Jackman, a la empresaria estadounidense Ivanka Trump, al cantante y compositor canadiense The Weeknd, a la gran tenista estadounidense Serena Williams, y a la leyenda del fútbol brasileño Kaká. En este grupo de élite se suma Shakira, brindando orientación estratégica para maximizar el alcance y el impacto del fondo.



Para la colombiana esta es una extensión de la labor a la que ha dedicado su vida: la educación. Shakira manifestó su entusiasmo por unirse a la junta asesora del fondo, con un claro enfoque en la causa educativa. Su compromiso implica trabajar internacionalmente con la FIFA y, de manera específica, en Colombia junto a su Fundación Pies Descalzos, una organización que ya ha construido 20 escuelas en su país natal.



El Fondo de Educación Ciudadana Global FIFA busca transformar el juego más grande del mundo en una fuerza de oportunidad, esperanza y aprendizaje para millones de niños. La estrategia para alcanzar la monumental meta de 100 millones de dólares contempla un mecanismo solidario que involucra directamente a los aficionados de todo el planeta. Se ha confirmado que se donará un dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al Fondo.

Este ambicioso fondo, lanzado a principios de año, se nutre también de contribuciones de donantes fundadores, como Bank of America (patrocinador oficial del Mundial 2026). De hecho, se anunció recientemente que el Fondo ya ha movilizado 30 millones de dólares mediante contribuciones de donantes fundadores y los ingresos generados por eventos deportivos y de entretenimiento globales, incluyendo la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Shakira expresó su emoción y orgullo por hacer parte de este proyecto. "Me entusiasma unirme al Consejo Asesor del Fondo Ciudadano Global de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos a nivel internacional con la FIFA, y específicamente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos —que ha construido 20 escuelas en Colombia— en iniciativas de recaudación de fondos para expandir programas que garanticen el acceso a una educación de calidad y el éxito académico a largo plazo para nuestros niños".

