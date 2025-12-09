Salida inesperada en el Desafío Siglo XXI: Lucho y Yudisa cambiaron la dinámica del juego

Después de varias salidas del Desafío Siglo XXI por lesiones y no por eliminaciones en el Box Negro, nuevamente se llevó a cabo un Desafío a Muerto para definir a las ocho parejas que seguirán en la siguiente etapa. En esta ocasión, cuatro parejas, tres de Gamma y una de Alpha, se enfrentaron en una prueba complicada que dejó resultados inesperados.

Luego de unas diferencias entre Gamma y Alpha, quienes en el inicio de esta nueva etapa habían acordado ir contra Neos siempre, el juego cambió de rumbo y en este duelo Kevyn y Sofía, del nuevo equipo, no estaban en riesgo de salir del juego.



¿Qué pasó en el Desafío Siglo XXI?

Al Desafío a Muerte llegaron Leo e Isa, Gero y Rosa, Tina y Julio, los tres de los equipos Gamma y Lucho y Yudisa, del equipo Alpha. Esto luego de la salida de dos parejas de Neos por lesiones que liberaron a los demás desafiantes de un encuentro en el Box Negro.

Las parejas de Gamma, además, llegaron a la prueba después de también enfrentar el castigo de coser 2.500 botones en un pedazo de tela grande. Todo esto en un ciclo confuso para el equipo naranja, el cual se sintió traicionado por los competidores de la casa morada, donde solo recibieron un chaleco.



Además, casi todo el equipo Gamma terminó sentenciado luego de que Lucho le hiciera una promesa a Tina, después de que ella se enfrentara fuertemente a Zambrano, capitán de Gamma, por decidir colocarle un chaleco cuando ella consideraba que no lo merecía.



En la prueba a muerte, las mujeres tenían la dura tarea de salir primero. Ellas debían soltar una cuerda para bajar de la plataforma, atravesar diferentes obstáculos hasta alcanzar un cajón grande y pesado que debían llevar, atravesando nuevamente los obstáculos con el mismo. Al llegar al inicio de la pista, tocaban la campana y eso era la marca de salida de su compañero.

En el turno de las mujeres, Rosa le sacó una gran ventaja a sus competidoras. Detrás de ella iba Yudisa, seguida por Tina y de última Isa que quedó atrapada en un obstáculo, siendo alcanzada por las parejas de sus compañeras.

Gero salió primero, gracias a la ventaja que le dio Rosa, luego Lucho y Julio. El primero tomó una importante ventaja, llevando un cajón triangular también bastante pesado a través de la pista, mientras Lucho y Julio se enfrentaban yendo casi al tiempo. Los tres llegaron hasta el último obstáculo y el cansancio empezó a pasarles factura a todos.

Esto le dio la oportunidad a Isa de lograr atravesar la pista y darle la salida a su compañero Leo, quien logró alcanzar a los otros hombres. Gero al ver a Leo le pidió ayuda para atravesar el último obstáculo y, efectivamente, se ayudaron y de la misma forma lo hicieron con Julio, al ser los tres del mismo equipo. Los tres pasaron y dejaron a Lucho batallando con el cansancio mientras Yudisa lo observaba bastante afectada.

Aunque Lucho logró pasar, las tres parejas de Gamma lograron culminar con éxito la prueba y seguir en el juego. Cuando la joven participante vio que había perdido la competencia se quebró en llanto y rápidamente fue acompañada por sus colegas, entre ellos sorprendieron las palabras de poyo de Rosa.

En medio de lágrimas, Yudisa y Lucho se despidieron de la competencia. Lucho, por su parte, aseguró no lamentar la decisión de apoyar a Tina en el plan de mandar todos los chalecos a Gamma y que al final lo hizo porque no estaba de acuerdo con Zambrano. "Yo aparte de atleta soy un ser humano. Me quedo con lo que hice hoy. No me rendí, di mi 100% y estoy claro de lo que soy".

