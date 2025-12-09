Así puede ver la magia de El Cascanueces en salas de Cine Colombia: las ciudades donde estará

Con la llegada de estas fechas especiales de fin de año, llegan también las historias navideñas de siempre a las pantallas y experiencias culturales en el país. Ahora una historia clásica como El Cascanueces llegará a algunas salas de cine de Cine Colombia en el país con toda la magia que por décadas ha transmitido este relato.

Se trata de una experiencia ideal para los fanáticos de los clásicos navideños la ópera y el ballet, ya que en la pantalla se podrá disfrutar de todo el talento del majestuoso Ballet de la Ópera de París y sus estrellas principales, un evento exclusivo de Cine Colombia y Cineco Alternativo. No se trata de una simple proyección, es una invitación a vivir el ballet como una experiencia inmersiva, con la cercanía que ofrece la gran pantalla.



El Cascanueces: una historia para todas las navidades

Desde su estreno en 1892, este ballet ha acompañado generaciones enteras como una especie de puerta mágica hacia el fin de año y, a lo largo de las décadas, El Cascanueces se ha convertido en una historia infaltable en esta época. La historia, adaptada en diferentes versiones y formatos, cuenta la historia de Clara, una joven que vive una noche mágica en plena Nochebuena, cuando recibe de regalo un pequeño Cascanueces, el cual se convierte en un príncipe y la lleva en un viaje de aventura y magia que la hacen descubrir sus motivaciones y deseos.

Específicamente, la historia que llegará a las salas de cine de Cine Colombia es la versión creada por Rudolf Nureyev para la Ópera de Paris en 1985, uno de los centros más influyentes del ballet mundial, la cual "transforma este clásico en una experiencia visual y emocional inolvidable", según se lee en la sinopsis de la obra presentada en un comunicado por la empresa.



La magia de la historia de El Cascanueces, una historia en la que los sueños cobran vida, en esta versión es interpretada por la pareja de bailarines Dorothée Gilbert y Guillaume Diop, quienes por años han estremecido por años al público con su virtuosismo y potencia al darle vida sobre el escenario a Clara y al Cascanueces. La música corre por cuenta de la Orquesta de la Ópera de París, una de las formaciones sinfónicas más prestigiosas de Europa, lo que garantiza una experiencia sonora a la altura de la majestuosidad visual.



¿En qué salas de cine del país se podrá ver El Cascanueces?

Cine Colombia ha revelado que los días 13 y 14 de diciembre la magia de El Cascanueces, interpretado por los artistas del Ballet de la Ópera de París se podrá ver en 15 salas exclusivas en nueve ciudades diferentes. Las cuales son:



Bogotá: Multiplex Andino, Av. Chile, Unicentro, Gran Estación y Lumina

Barranquilla: Multiplex Buenavista

Bucaramanga: Multiplex Cacique

Cali: Multiplex Chipichape y Unicali

Cartagena: Multiplex Bocagrande

Chía: Multiplex Centro Chía

Manizales: Multiplex Fundadores

Medellín: Multiplex Viva Envigado y Santafé

Pereira: Multiplex Victoria

Las entradas para ver El Cascanueces en Cine Colombia en lños días y salas elegidas ya están disponibles en las taquillas de los teatros programados o a través del portal de Cine Colombia.



El Cascanueces también es una obra que se hereda. Padres que la vieron de niños ahora llevan a sus hijos; jóvenes que la descubren por primera vez se conectan con una tradición centenaria sin sentirla lejana. La magia de los juguetes que cobran vida, de los reinos imposibles y los bailes interminables.

Durante dos noches, Colombia tendrá una ventana directa a la Ópera de París, un cruce entre ballet y cine, en el que el público será el gran protagonista de una experiencia que promete quedarse en la memoria.

