Así puede revivir 'La Premiere' de Karol G en vivo: ¿a qué hora y dónde se transmite?

El 7 de diciembre Karol G lanzó a nivel internacional 'La Premiere', una transmisión en vivo en televisión en diferentes países que presentó el detrás de cámaras de la creación de su álbum 'Tropicoqueta'. El evento en vivo atrajo a muchos fanáticos de la cantante paisa, quienes conocieron en el mismo evento detalles antes no revelados sobre el más reciente disco de la cantante colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora, por petición del público de la paisa, 'La Premiere' no se quedará como un evento transmitido en vivo en televisión, sino que ahora llegará a las plataformas digitales para que los fanáticos de La Bichota que quieran ver de nuevo el contenido o aquellos que se lo perdieron puedan verlo este miércoles.



¿Qué es 'La Premiere'?

Karol G detalló que 'La Premiere' es un documental de 45 minutos en el que revela al público el proceso creativo y de producción detrás de su álbum 'Tropicoqueta'. "Llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa. Como en los viejos tiempos", expresó la cantante paisa en un primer momento.

Es por eso que la antioqueña de 34 años en primera medida la estrenó en canales de televisión nacionales de cada país el pasado 7 de diciembre, para conectar con esa parte tradicional y familiar que con la llegada de la tecnología se ha ido perdiendo. Pero ante la petición de sus fanáticos, el documental ahora estará disponible de manera digital.



“Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, ¡por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes", escribió en sus redes sociales la cantante paisa, detallando que 'La Premiere' es un gran proyecto en el que ha trabajado con todo su equipo en medio de la creación de su disco.



¿Dónde y cuándo ver 'La Premiere' de Karol G?

Según confirmó Bichota Records, el sello de Karol G, 'La Premiere' ahora se transmitirá en el canal de YouTube oficial de la cantante colombiana. "Porque ustedes lo pidieron… La Premiere disponible hoy en YouTube", escribieron en la publicación que hizo el anuncio.



En Colombia, la transmisión iniciará a las 5:00 de la tarde. Así son los horarios para los demás países:



4:00 PM: México, Nicaragua y Honduras

México, Nicaragua y Honduras 5:00 PM: Miami (EST), Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

Miami (EST), Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 6:00 PM: Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico

Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico 7:00 PM: Chile, Paraguay, Argentina y Brasil

Chile, Paraguay, Argentina y Brasil 11:00 PM: España, Italia y Francia

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL