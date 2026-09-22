Se conoce la causa de muerte de Hayden Panettiere, estrella de ‘Heroes’ y ‘Nashville’

La causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue revelada este martes 22 de septiembre, más de un mes después de que fuera encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. La intérprete, reconocida por sus papeles en Heroes, Nashville y Remember the Titans, falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años.



De acuerdo con la Oficina Forense del Condado de Greenville, la muerte de Panettiere se produjo por los efectos tóxicos de varias sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El organismo determinó además que la manera de muerte fue accidental.

La revelación de la causa oficial se conoce semanas después del fallecimiento de la actriz, periodo durante el cual circularon diferentes especulaciones sobre lo ocurrido. La autopsia realizada por un patólogo forense certificado no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte.

¿Qué ocurrió el día de la muerte de Hayden Panettiere?

Segun el informe de la oficina forense, el 16 de agosto, aproximadamente a la 1:51 de la tarde, las autoridades recibieron una llamada al 911 por un supuesto paro cardíaco en una residencia ubicada en Greenville.



Los servicios de emergencia llegaron al lugar y encontraron a la actriz en paro cardíaco. El personal médico inició maniobras avanzadas de soporte vital cardíaco, pero los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.



La actriz se encontraba temporalmente en esa vivienda cuando fue encontrada inconsciente. La Oficina Forense del Condado de Greenville inició una investigación paralela junto con el Departamento de Policía de Greenville.

Publicidad

El estudio forense determinó posteriormente que no había lesiones traumáticas que hubieran contribuido al fallecimiento. El análisis toxicológico permitió establecer la causa oficial de muerte y la clasificación como accidental.

¿Qué eran las sustancias encontradas en el organismo de la actriz?

El informe señaló la presencia de cinco sustancias. Entre ellas estaba el fentanilo, un opioide sintético. También se identificó 4-ANPP, además de alprazolam, conocido comercialmente como Xanax; metocarbamol, un relajante muscular; y quetiapina, un medicamento antipsicótico.

Publicidad

La información oficial establece que fueron los efectos tóxicos de esta combinación de sustancias los que provocaron la muerte de Panettiere.

Hayden Panettiere había hablado sobre sus problemas de adicción

La causa de muerte adquiere especial relevancia debido a que la propia actriz había hablado públicamente sobre sus problemas relacionados con el consumo de sustancias y la depresión posparto.

En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, Panettiere contó que tuvo su primer contacto con las drogas alrededor de los 16 años y explicó que, con el paso del tiempo, el consumo de drogas y alcohol se convirtió en una parte problemática de su vida.

También había abordado estos episodios en sus memorias, en las que habló sobre sus experiencias personales y su proceso de recuperación.

Publicidad

Panettiere alcanzó reconocimiento internacional desde muy joven y posteriormente consolidó su carrera con personajes como Claire Bennet en Heroes y Juliette Barnes en Nashville. También participó en películas como Remember the Titans y Scream VI, Triunfos robados y apariciones en series de televisión como La ley y el orden: Special Victims Unit .

La actriz dejó una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. La familia había atravesado previamente una situación relacionada con la custodia de la menor, un tema sobre el que Panettiere también habló públicamente.

Publicidad