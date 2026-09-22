Amparo Grisales llora al escuchar esta canción en su cumpleaños número 70: "Me hace mucha falta"

Durante la transmisión de un homenaje especial organizado por Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, para celebrar sus 70 años de vida, Amparo Grisales se conmovió hasta las lágrimas al presenciar la interpretación en vivo de la canción 'Abrázame muy fuerte'. La pieza musical, original del cantautor mexicano Juan Gabriel, fue interpretada en el set por el imitador de Yo Me Llamo, desatando una fuerte carga emocional en la homenajeada.



Lejos de atribuirle una interpretación romántica convencional, la actriz explicó la dimensión personal y espiritual que posee este clásico de la música latina dentro de su historia de vida: "Juan Gabriel era muy espiritual. Todos sus temas. Mucha gente piensa que son dirigidas a un amor o algo así, pero siempre es a Dios, siempre es a su transitar espiritual. Y en este caso, por ejemplo, yo oigo esa canción y es mi mamá. Y ahí dice: 'Por el amor, gracias por el amor y déjame abrazarte'".



Amparo Grisales llora al escuchar 'Abrázame muy fuerte' de Juan Gabriel

Según relató, la letra de 'Abrázame muy fuerte', específicamente los versos que expresan gratitud por el amor recibido y la necesidad de sostener un abrazo, constituye un vínculo directo con el recuerdo de su madre, doña Delia.

"Siempre le digo: 'Mami, gracias, gracias, gracias'. Y me hace mucha falta cuando me están partiendo la torta, en la velita. Claro, yo siempre la siento que la estoy abrazando, como decía la canción: 'Por cada estrella que aparezca es un te quiero'", expresó la Diva de Colombia.

La relación entre Amparo Grisales y su madre trasciende el ámbito afectivo cotidiano y se remonta a las circunstancias de su propio nacimiento en el departamento de Caldas. Durante la entrevista en el programa especial, la artista recordó que nació gravemente enferma debido a una insolación severa que sufrió su madre semanas antes del parto.



"Yo nací enferma porque mi mamá se insoló como 15 días antes en el embarazo... Y yo nací muy grave... Hicieron salir al cura a la medianoche, se puso sus ornamentos y me bautizó. Pero es tal el amor de mi mamá, y de las mamás en general, que el amor de mi mamá me salvó, porque mi mamá seguro dijo: 'Mi niña no se me va'", recordó la actriz.



Esta estrecha unión permanece vigente en la rutina diaria de la actriz. Grisales reveló que mantiene la costumbre de conversar todas las mañanas con su madre. Además, conserva y porta de manera permanente una medalla de la Virgen Milagrosa que perteneció a ella, objeto que considera un símbolo de protección y presencia constante en su vida.



A Amparo Grisales no le gusta que le canten 'Happy Birthday'

De otro lado, la artista expuso también su postura frente a las festividades tradicionales de aniversario. Grisales afirmó que rechaza la costumbre popular de cantar el clásico 'Happy Birthday'. A su juicio, se trata de una melodía desgastada e impersonal que suele cantarse por compromiso social. En su lugar, la actriz prefiere enfocar la fecha de su cumpleaños como un acto de gratitud hacia la mujer que le dio la vida. Recordó que, mientras su madre vivió, cada aniversario de nacimiento era una oportunidad para rendirle homenaje a ella.

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Entre las tradiciones familiares que solía poner en práctica destacaba el llenar la vivienda con cientos de rosas de diversos colores, llegando a reunir hasta 700 ejemplares en una sola ocasión, respondiendo al gusto de su madre por las flores y en particular por el color fucsia. Para Grisales, el fallecimiento de doña Delia transformó la dinámica de sus cumpleaños, haciendo que las celebraciones festivas perdieran su sentido original y dando paso a jornadas dedicadas a la meditación y el recogimiento espiritual.

Al reflexionar sobre el significado de alcanzar los 70 años manteniéndose activa y con vitalidad, Amparo Grisales enfatizó la importancia del cuidado del cuerpo como un templo y la práctica diaria de la meditación y la respiración consciente. Asimismo, abordó el papel fundamental que la música ha tenido a lo largo de su trayectoria y su existencia. La actriz afirmó que el primer contacto musical de cualquier ser humano reside en el latido del corazón de la madre durante la gestación, un concepto que refuerza su visión de que la música, la vida y la memoria materna se encuentran indisolublemente entrelazadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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