Premios HEAT llegan por primera vez a México: esta es la fecha de la gala en Puerto Vallarta

Los HEAT Latin Music Awards tendrán por primera vez una edición en México. La gala de 2026 se realizará el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, como cierre de una semana de actividades relacionadas con la música latina.



La denominada Semana HEAT se desarrollará entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre en distintos puntos de Jalisco.

Los HEAT Latin Music Awards fueron creados en 2015 y su primera ceremonia se realizó en Punta Cana, República Dominicana. En esa edición se entregaron 13 reconocimientos y J Balvin obtuvo tres, entre ellos Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Urbano.

A lo largo de sus primeras ediciones, la ceremonia se mantuvo principalmente en República Dominicana. En 2024 celebró su décimo aniversario, con 29 categorías y 20 presentaciones musicales. Entre los artistas reconocidos ese año estuvieron Karol G, Feid, Silvestre Dangond, Morat, Luis Alfonso y Manuel Medrano. Karol G obtuvo siete premios en esa edición.



El siguiente cambio de sede ocurrió en 2025, cuando los premios se realizaron por primera vez en Colombia. La ceremonia tuvo lugar en Medellín y Beéle fue uno de los principales ganadores, con cuatro premios de las siete categorías en las que estaba nominado.



Ahora, en 2026, la organización trasladará nuevamente la ceremonia a otro país de la región. Puerto Vallarta será la sede de la primera edición mexicana, en una alianza con autoridades de Jalisco y del municipio.

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Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, destacó la relación que la organización busca establecer con el estado de Jalisco para esta edición: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música. Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma”.

¿Qué tendrá la edición de Jalisco?

La organización anunció que la edición incorporará elementos de la cultura del estado, entre ellos artesanías como la cerámica de Tonalá, el arte wixárika, el vidrio soplado, la juguetería tradicional y el cinto piteado.

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El anuncio de la llegada de los premios a México se realizó el 13 de agosto en Miami, durante un encuentro con medios, artistas y representantes de la industria musical.

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