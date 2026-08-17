La última entrevista de Hayden Panettiere antes de morir: “Siento que tengo mucha vida por delante”

Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en Heroes, Nashville y Remember the Titans, falleció el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante y comunicada por su padre, Alan Panettiere, quien la recordó como una persona que llevó alegría a quienes estuvieron cerca de ella y a quienes siguieron su carrera.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su padre a People. “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido informada públicamente, sin embargo, se sabe que está siendo investigado por las autoridades y que la familia pidió privacidad mientras atraviesan su duelo. Su fallecimiento se produce después de una carrera que comenzó cuando era niña y de varios años en los que la actriz habló abiertamente sobre diferentes momentos difíciles de su vida.



Esto dijo Hayden Panettiere en su última entrevista

La última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte fue concedida a la publicación para padres Dear Momé. En esa conversación, la actriz habló sobre su proceso personal y la manera en que enfrentaba su presente.



“Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Estoy trabajando en ello y estoy haciendo lo mejor que puedo”, afirmó Panettiere.



La declaración refleja una etapa en la que la actriz había decidido hablar públicamente sobre algunas de las experiencias que marcaron su vida. En 2022, durante una entrevista con PEOPLE, había contado por primera vez sobre su adicción a los opioides y al alcohol, además de referirse a la depresión posparto.

Publicidad

“Estaba en la cima del mundo y lo arruiné”, dijo entonces. También explicó que durante años enfrentó dificultades relacionadas con sus adicciones y añadió: “Me esforcé mucho en mi desarrollo personal y tuve que estar dispuesta a ser increíblemente honesta”.

En la entrevista, Hayden Panettiere reveló un incidente desgarrador ocurrido a los 18 años que expuso la cara más oscura de la explotación en la industria. Según relató, una persona en la que confiaba plenamente —a quien consideraba una amiga y protectora— la llevó a un bote y, presentándolo como si fuera una "sorpresa", la condujo a una habitación pequeña. Allí, Panettiere fue puesta en una cama junto a un hombre mayor y muy famoso que se encontraba desvestido, una situación que la tomó por sorpresa y la dejó en un estado de shock absoluto.

Publicidad

Lo que más impactó a la artista fue la normalización del abuso dentro de ese círculo; observó que el hombre actuaba con total tranquilidad, como si fuera un "día cualquiera" para él. En ese momento, Hayden se dio cuenta con horror de que se encontraba en medio del mar, sin un lugar obvio donde esconderse, y comprendió que nadie en la embarcación mostraría empatía hacia ella porque para los presentes ese comportamiento era "algo que no era nuevo", entonces mencionó que cuidaba mucho las relaciones y personas de confianza.



Su relación con su hija Kaya

Uno de los temas que Panettiere abordó públicamente en los últimos meses fue su relación con su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

En mayo de 2026, durante una entrevista en el podcast On Purpose de Jay Shetty, la actriz respondió a las afirmaciones de que había “entregado” a su hija después de ceder la custodia a Klitschko en 2018.

“Me parte el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hijo sin más y estaría bien con eso. Nada más lejos de la realidad”, afirmó.

Panettiere explicó que atravesaba problemas de salud mental y abuso de sustancias cuando tomó aquella decisión. Según sus declaraciones, consideró que lo mejor para Kaya era permanecer en Europa mientras ella recibía tratamiento. “Fue increíblemente difícil. El hecho de que mi hijo no fuera a estar conmigo todo el día, todos los días... es indescriptible”, manifestó.

Publicidad

La actriz también aseguró que mantenía una relación cercana con su hija y que viajaba para verla y hablaba frecuentemente con ella por FaceTime. “Tengo una relación increíble con ella. Viajo todo lo que puedo. La veo. Hablo mucho por FaceTime con ella, pero hablamos de cosas muy profundas”, expresó.

En una parte de la entrevista mencionó una frase que hoy cobra relevancia: “Por fin siento que me libré de toda esta oscuridad y esta negatividad. Eso significa que cerré una puerta y se abre otra. Siento que tengo mucha vida por delante”.

Publicidad