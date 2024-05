¿Selena Gomez planea adoptar un hijo? La cantante aclara rumores sobre su vida personal

La cantante y empresaria Selena Gomez reveló que, antes de conocer a su actual pareja, el productor musical Benny Blanco, tenía pensado adoptar un hijo antes de los 35 años. En recientes declaraciones, la exestrella de Disney contó detalles de su vida personal y sus planes a futuro.

>>> Puede interesarle: Selena Gomez se vuelve tendencia al presentarse en los Emmy 2024 con su novio Benny Blanco

En entrevista con la revista Time, Selena Gomez, quien saltó a la fama con un protagónico en la serie de Disney Los hechiceros de Waverly Place, confesó que, tras varios años soltera, había tomado la decisión de adoptar e iniciar su propia familia si continuaba sin una pareja a la edad de 35 años.

Durante su vida ha tenido que enfrentar diferentes retos con relación a su salud, ya que ha tenido que lidiar con el lupus, un trasplante de riñón y un diagnóstico de bipolaridad, padecimientos que la han llevado a alejarse de las redes y la vida social por largos periodos de tiempo.

Publicidad

Así mismo, la vida amorosa de Selena Gomez ha sido un tópico regular de los medios, especialmente porque durante muchos años tuvo una relación intermitente con la estrella de la música canadiense Justin Bieber. Además, tras terminar con Bieber, la nativa de Texas también estuvo involucrada con The Weeknd, haciéndola el foco de canciones y la mirada de los fans.

“Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté. Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no había conocido a nadie”, confesó la actriz que actualmente tiene 31 años.

Publicidad

Durante la conversación, la mujer, quien hoy es dueña de la exitosa marca de maquillaje Rare Beauty, aseveró que cuando conoció a su actual pareja pensó que solo serían amigos; sin embargo, las cosas escalaron rápidamente, llevando a que incluso Blanco afirmara que quería casarse y formar una familia con ella.

A pesar de esto, ha sido cautelosa, especialmente porque sabe que al estar expuestos en el ojo público pueden ser blanco de críticas.

"Es realmente impresionante y valoro cada momento con él. No sé lo que depara el futuro, pero sí sé que no irá a ninguna parte en el corto plazo”, acotó la empresaria, quien apareció en la portada de la edición de Time que conmemora las 100 compañías más influyentes.

>>> Le recomendamos: Justin y Hailey Bieber serán padres por primera vez: así anunciaron su embarazo