Shakira anuncia nueva canción con Rauw Alejandro

Falta menos de un mes para conocer el nuevo trabajo discográfico de Shakira llamado Las mujeres ya no lloran, y para hacer un poco menos tediosa la espera, la cantante colombiana ha revelado detalles de una de las canciones que todavía son desconocidas por el público.

El tema se llama Cohete y, según aseguró la misma Shakira en un video publicado en su perfil de Spotify, es una nueva colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro. Casualmente, es el artista con el que la colombiana inició toda esta etapa de vida musical.

"Cohete es un pop liviano, un pop más ligero, tiene un sonido retro, un poco funk, pero mezclado dentro de un contexto dance y electrónico. Esta canción es puro bajo y beats, y Rauw", señaló la colombiana en el video.

Cabe recordar que Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, fue la primera canción que Shakira reveló de este álbum. Aunque en ese momento el mundo no sabía que su relación con Gerard Piqué había terminado, en la letra de esa canción la barranquillera anticipó a sus seguidores lo que estaba por pasar.

"Es una canción que canto con Rauw Alejandro. Creo que todos estos elementos, además de la fantasía y la metáfora que es una impronta dentro de la canción, le da la personalidad que la diferencia de los otros géneros dentro del álbum", agregó Shakira sobre su nueva colaboración con Rauw Alejandro.

El nuevo álbum de Shakira trae a los fanáticos 16 nuevas canciones de la artista, de las cuales ya se han lanzado como sencillos siete; faltan 8 inéditas y 1 remix.

Precisamente, dentro de las canciones que ya se conocen, Shakira aseguró que el álbum demuestra todo "un proceso emocional que inició con Te felicito, siguió con Monotonía, la Session 53 con Bizarrap, TQG con Karol G, Acróstico, Copa Vacía y El Jefe", y anunció que "a todo este trabajo que la gente ya conoce se suman ocho temas completamente nuevos".

En sus redes sociales, Shakira escribió que "Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry), mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso".