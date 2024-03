Shakira estrena video oficial de 'Entre paréntesis', canción con el Grupo Frontera

La espera terminó para los fanáticos de Shakira. Se estrenó el video oficial de 'Entre paréntesis', canción de la artista barranquillera en colaboración con el Grupo Frontera. El sencillo es parte de su último álbum 'Las mujeres ya no lloran', que se ha posicionado como un himno de empoderamiento.



Vea aquí el video oficial de 'Entre Paréntesis' de Shakira

Letra completa de 'Entre paréntesis', canción de Shakira

Dime que te pasó porque te noto fría

tus besos ya no saben a lo que sabían

Sigues durmiendo en mi cama

Pero la siento vacía

Dime que pasó ya no eres el de antes

Parece que esto para ti no es importante

Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Y tú uh uh uh ya lo diste por perdido

Solo sé sinceró te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere

No creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Antes venías sin llamarte

Y ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

'Las mujeres ya no lloran', un "testamento a la belleza de la fuerza femenina": Shakira

'Las mujeres ya no lloran', el décimo segundo álbum de su carrera, es "conceptual", se fue desarrollando orgánicamente, en palabras de la propia Shakira. Se trata, además, de un disco sobre las etapas que vive un corazón roto, pero también de cómo se recupera. No todas las canciones son de desamor.

"Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí", manifestó Shakira antes de dar por lanzada oficialmente esta producción, que ya recibió siete discos de platino por los temas publicados como adelantos a partir de 2022.

La cantante calificó el proyecto como un "testamento a la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de la fuerza femenina".