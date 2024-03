Shakira reconoce que ha padecido el síndrome del impostor: "No sé por qué tengo fans"

Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira, ya está disponible en plataformas y rápidamente la artista barranquillera logra millones de reproducciones en las canciones que no habían sido reveladas. Sin embargo, la cantante reconoció que no siempre es consciente de su propio éxito.

En medio de la promoción de su nuevo disco, Shakira concedió una entrevista al periodista Zane Lowe para Appel Music en la que reveló que, por muchos años, sus fanáticos la han sorprendido con su apoyo.

El periodista le preguntó a la artista por sus colaboraciones dentro de este disco, destacando el importante significado que debería tener para artistas como Bizarrap, Rauw Alejandor o Cardi B colaborar con la colombiana. Pero la barranquillera lo sorprendió confesando que quien se asustaba con las colaboraciones era ella.



La autoexigencia de Shakira

"Cuando colaboro con un nuevo artista, soy yo la que está nerviosa. Quiero asegurarme de estar a su altura, tengo un gran respeto por lo que han hecho y no quiero decepcionarlos porque sé que llegan a mí con una gran anticipación", aseguró la artista.

Shakira explicó que es muy exigente con sus proyectos, motivo por el que siempre ha tardado años en lanzar sus discos, porque quiere tener todo perfecto. Tanta ha sido su propia presión a lo largo de los años que, recordó, "trabajé con un productor que una vez me dijo: 'Shakira, tú tienes síndrome del impostor'".

El periodista quedó muy sorprendido y aseguró que era imposible creer que una artista ganadora de múltiples premios Grammy y que ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo dudara de su talento, que es lo que implica este problema psicológico.

Aunque él no lo podía creer, Shakira afirmó que el productor "tenía razón". La artista de 47 años agregó que "no hay suficientes Grammy, no hay suficientes ventas récord que me demuestren que soy buena. Siento que aún tengo mucho que aprender y que crecer".

Reconoció también que con los años y la experiencia se ha "relajado" un poco con el tema y, especialmente con este álbum, quiso ser más genuina que nunca al exponer su vulnerabilidad.

"A veces estoy con mis hijos y escucho alguna de mis canciones anteriores y les digo: '¡Qué mal cantaba!'. No sé por qué tengo fans, creo que he evolucionado y me gusto mucho más como artista ahora, pero eso soy solo yo, a algunos de mis fans les gusto más en otras etapas de mi carrera", dijo Shakira.